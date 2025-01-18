Израиль нанес удары по 50 «террористическим целям» в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в субботу, 18 января, что накануне нанесла удары по пятидесяти «террористическим целям» в секторе Газа.

Кроме того, израильские военные заявили, что перехватили ракету, запущенную из Йемена на юг Израиля - за день до того, как прекращение огня в секторе Газа должно вступить в силу.

«После сирены, прозвучавшей некоторое время назад в районах Эйлата и Аравы, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена израильскими ВВС», - приводит агентство AFP слова представителя ЦАХАЛ, который также уточнил, что ракета была перехвачена до пересечения территории Израиля.

На действия израильской армии отреагировал Абу Хамза, представитель военного крыла палестинского движения «Исламский джихад», заявив, что возвращение израильских заложников «живыми или мертвыми» напрямую зависит от Израиля.

«Люди, находящиеся в плену у противника, должны потребовать от израильской армии прекратить бомбардировку, которая является причиной убийства ваших детей», - привело издание The Jerusalem Post обращение спикера «Бригады Аль-Кудс» в Telegram к израильской общественности.

Хамза потребовал полного прекращения ударов до вступления в силу мирного соглашения.

«Интенсивность израильских бомбардировок ведет нас по двум путям: первый из которых заключается в том, что семьи израильских заключенных получат своих детей в гробах или же живыми в свои дома, а выбор будет зависеть только от ЦАХАЛ», - пригрозил он.

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