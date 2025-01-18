Израильская армия заявила, что нанесла удары по 50 «террористическим целям» в секторе Газа. «Исламский джихад» написал в ответ, что возвращение израильских заложников живыми или мертвыми зависит от действий ЦАХАЛ.
Израиль нанес удары по 50 «террористическим целям» в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в субботу, 18 января, что накануне нанесла удары по пятидесяти «террористическим целям» в секторе Газа.
Кроме того, израильские военные заявили, что перехватили ракету, запущенную из Йемена на юг Израиля - за день до того, как прекращение огня в секторе Газа должно вступить в силу.
«После сирены, прозвучавшей некоторое время назад в районах Эйлата и Аравы, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена израильскими ВВС», - приводит агентство AFP слова представителя ЦАХАЛ, который также уточнил, что ракета была перехвачена до пересечения территории Израиля.
На действия израильской армии отреагировал Абу Хамза, представитель военного крыла палестинского движения «Исламский джихад», заявив, что возвращение израильских заложников «живыми или мертвыми» напрямую зависит от Израиля.
«Люди, находящиеся в плену у противника, должны потребовать от израильской армии прекратить бомбардировку, которая является причиной убийства ваших детей», - привело издание The Jerusalem Post обращение спикера «Бригады Аль-Кудс» в Telegram к израильской общественности.
Хамза потребовал полного прекращения ударов до вступления в силу мирного соглашения.
«Интенсивность израильских бомбардировок ведет нас по двум путям: первый из которых заключается в том, что семьи израильских заключенных получат своих детей в гробах или же живыми в свои дома, а выбор будет зависеть только от ЦАХАЛ», - пригрозил он.
Израиль освободит почти две тысячи палестинцев
В общей сложности 1904 палестинца будут освобождены из израильских тюрем и центров содержания в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщило израильское правительство 18 января.
Среди них, как утверждается, есть террористы, отбывающие наказания за убийства и состоящие в движениях ХАМАС, ФАТХ и «Исламский джихад».
Кроме того, Израиль освободит 1167 жителей сектора Газа, взятых под стражу с начала боевых действий, но не причастных к атаке ХАМАС 7 октября 2023 года.
Взамен ХАМАС должен отпустить 33 из 98 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Израильские власти считают, что эти заложники еще живы, но подтверждения со стороны ХАМАС пока нет.
По данным источников, близких к палестинской группировке, сначала будут освобождены три израильтянки.
Ожидается, что вечером 19 января первые заложники будут переданы Красному Кресту и спасательным бригадам Египта и Катара.
Перемирие в секторе Газа вступит в силу 19 января
Соглашение между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа вступает в силу в утром 19 января, сообщили власти Катара.
«Согласно договоренности сторон и посредников, перемирие в секторе Газа начинается в воскресенье, 19 января, в 8:30 по местному времени», - написал официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари в соцсети X 18 января, призвав население проявлять «крайнюю осторожность и ждать указаний от официальных источников».
В ночь на 18 января соглашение о прекращении огня одобрило и израильское правительство.
О договоренности, достигнутой после 15 месяцев войны, было объявлено накануне вечером.
Соглашение предусматривает шестинедельное перемирие в секторе Газа, начиная с воскресенья.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года.
Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.
Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.
Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли не менее 46 876 палестинцев и еще 110 642 были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения.
Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение «Хезболлах», признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств.
«Хезболлах» регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.