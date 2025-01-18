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Можно ли детям принимать Ozempic для похудения?

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Традиционно меры по снижению веса, такие как строгие диеты, интенсивные тренировки или медикаменты, применялись только для взрослых. Однако дети также подвержены влиянию общественных дискуссий о весе: они рано осознают, что избыточный вес связан с осуждением и стигматизацией.

В последние годы препараты на основе семаглутида, такие как Ozempic (изначально одобренный в 2018 году для лечения диабета второго типа) и Wegovy (с 2021 года одобрен для снижения веса), изменили подход к разговорам о здоровье и весе – сначала среди взрослых, а теперь и детей, сообщает HuffPost.

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