Можно ли детям принимать Ozempic для похудения?

В последние годы препараты на основе семаглутида, такие как Ozempic (изначально одобренный в 2018 году для лечения диабета второго типа) и Wegovy (с 2021 года одобрен для снижения веса), изменили подход к разговорам о здоровье и весе – сначала среди взрослых, а теперь и детей, сообщает HuffPost.