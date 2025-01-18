В нескольких Z-пабликах в Telegram последние полгода с регулярностью раз в месяц публикуются призывы к русскоязычным жителям Европы передавать через специальный бот информацию о военных объектах НАТО: пересылать в Россию путеводители, фотографировать военные базы и технику, а также покупать в странах Европы обезличенные сим-карты, пишет «Новая газета Европа».
Z-активисты призывают русскоязычных в Европе шпионить за Украиной и НАТО
Паблики, в которых публикуются эти призывы, анонимные, но, как отмечает издание, по тематическим группам эту информацию распространяет сотрудник администрации Крыма.
Информация о боте, через который жители Европы и Украины могут передать информацию о «местах нахождения военизированных объектов противника», с периодичностью раз в месяц появляется в Telegram-канале, созданном «для информационной поддержки участников СВО из Крыма».
«Если готовы помогать - проинструктируем, что нужно делать, - говорится в сообщении. - Нам нужны глаза и уши в Украине и на территории Европы».
Сама группа - небольшая, всего на несколько тысяч человек, но оттуда сообщение разбрасывают на более крупные группы и чаты - на десятки тысяч человек.
Чаще всего их репостит пользователь Telegram под ником KS. Как выяснила «Новая газета Европа», за этим ником скрывается Ксения Темник - глава юридического отделения крымского военного комиссариата.
Темник получила российский паспорт в апреле 2014 года - сразу после аннексии полуострова Россией, с тех пор работала на разных должностях в администрации Крыма.
КаПо предупреждает о последствиях
Полиция безопасности (КаПо) ранее сообщала, что сбор и передача фотографий, видео и другой информации о передвижениях и объектах Сил обороны Эстонии может повлечь за собой уголовную ответственность.
Законодательством Эстонии запрещено также любое взаимодействие с представителями иностранных государств, которое может угрожать безопасности страны.
Rus.Postimees
Она была награждена медалью к пятой годовщине воссоединения России с Крымом. Она администрирует несколько крымских Z-групп в Telegram.
Карты, снимки, анонимные сим-карты
Корреспондент «Новой газеты Европа» связался с ботом, указанным в объявлении, и представился жителем Европы, который хочет помочь.
На сообщение ответили через полчаса, уточнили город проживания и связано ли место работы с военными предприятиями.
Журналисту предложили присылать фото- и видеоматериалы о вооруженных силах стран НАТО: «В случае ваших путешествий возможно увидеть передвижение техники или узнать места нахождения военных объектов, особенный интерес вызывают переброска и хранение техники, места подготовки украинских специалистов».
Помимо этого, журналиста попросили купить карты и путеводители в каждой стране, в которой он появляется, «чем детальнее масштаб, тем лучше»; и рассмотреть возможность приобретения обезличенных сим-карт, которые надо активировать в стране пребывания и отправить со знакомыми в Россию.
Кроме того, собеседник «Новой-Европа» отметил, что им особенно важно следить за ситуацией на границе с Беларусью - там могут быть скопления войск НАТО.
Интересны система охраны обороны, ограждения, размещение подразделений и техники на территории объектов, наличие иностранных специалистов других государств, их транспортные средства.
«Всё индивидуально, давайте по факту посмотрим, что из вышеописанного безопасно для вас сможете сделать. Основные векторы, на что обращать внимание, я вам написал», - сказал собеседник журналиста «Новой газеты Европа».
По его словам, люди, которые общаются с потенциальными информантами через бот, служат в ВДВ.
На прямой вопрос, зачем нужны эти данные и планируются ли диверсии, ответил: «Давай с малого начнем, информация…»
Также они описали меры безопасности: сразу после отправки удалять фотографии, чистить компрометирующие переписки, не говорить никому о поддержке России, продумывать легенду своего интереса к объектам при добыче данных.
Но если что-то пойдет не так, они пообещали «предпринять всё, что в наших силах», чтобы помочь, - впрочем, не вдаваясь в подробности, как будет оказана эта помощь. Тогда же собеседник попросил сообщить личные данные, чтобы «понимали, кого вытаскивать».
Под видом предполагаемого волонтера журналист «Новой газеты Европа» обратилась к Ксении Темник из крымской администрации с вопросом, может ли она подтвердить, что за ботом действительно стоят российские военные.
На этот вопрос крымчанка ответила: «Да, точно наши».
Поджоги, нападения, диверсии
Власти нескольких стран Евросоюза за последний год говорили о том, что российские спецслужбы участвовали в организации диверсий на их территориях.
В Эстонии в прошлом году были арестованы более десятка человек, которых обвинили в выполнении приказов российских спецслужб: арестованных обвиняли в осквернении национальных памятников, нападении на имущество госслужащих и журналистов.
В Латвии людей вербовали для шпионажа на авиабазе НАТО и вандализма в казармах. Журналисты Re:Baltica сообщали, что вербовка шла через телеграм.
Еще двух мужчин в Латвии сейчас судят за попытку поджечь музей оккупации.
В апреле прошлого года прокуратура Германии сообщила об аресте двух граждан России и Германии, которые, по сообщениям правоохранителей, готовили взрывы и поджоги на промышленных и военных объектах.
В 2023 году в Польше арестовали целую группу людей, которых обвинили в попытке по заданию России нарушить движение поездов, доставляющих Украине оружие и продовольствие.
В сентябре 2024 года журналисты OCCRP рассказывали о похожих ботах по вербовке диверсантов в телеграме.
Но тогда при общении с журналистами люди, которые стояли за ботом, были более откровенны и сразу предлагали потенциальным волонтерам совершать тяжкие уголовные преступления, поджоги, диверсии и даже убийства.
Администрация Telegram сообщила журналистам, что тот бот был заблокирован.