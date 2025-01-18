Z-активисты призывают русскоязычных в Европе шпионить за Украиной и НАТО

Паблики, в которых публикуются эти призывы, анонимные, но, как отмечает издание , по тематическим группам эту информацию распространяет сотрудник администрации Крыма.

Информация о боте, через который жители Европы и Украины могут передать информацию о «местах нахождения военизированных объектов противника», с периодичностью раз в месяц появляется в Telegram-канале, созданном «для информационной поддержки участников СВО из Крыма».

«Если готовы помогать - проинструктируем, что нужно делать, - говорится в сообщении. - Нам нужны глаза и уши в Украине и на территории Европы».

Сама группа - небольшая, всего на несколько тысяч человек, но оттуда сообщение разбрасывают на более крупные группы и чаты - на десятки тысяч человек.

Чаще всего их репостит пользователь Telegram под ником KS. Как выяснила «Новая газета Европа», за этим ником скрывается Ксения Темник - глава юридического отделения крымского военного комиссариата.

Темник получила российский паспорт в апреле 2014 года - сразу после аннексии полуострова Россией, с тех пор работала на разных должностях в администрации Крыма.

КаПо предупреждает о последствиях

Полиция безопасности (КаПо) ранее сообщала, что сбор и передача фотографий, видео и другой информации о передвижениях и объектах Сил обороны Эстонии может повлечь за собой уголовную ответственность.

Законодательством Эстонии запрещено также любое взаимодействие с представителями иностранных государств, которое может угрожать безопасности страны.

Rus.Postimees