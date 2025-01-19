TikTok перестал работать у пользователей в США

Социальная сеть TikTok перестала открываться у пользователей в США вечером в субботу, 18 января, по местному времени. При попытке зайти в приложение с территории страны, на экране устройства высвечивается баннер, на котором говорится, что платформа «недоступна прямо сейчас».

«Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что в данный момент вы не можете использовать TikTok», - гласит текст плашки. Там также отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп «указал, что он будет работать над решением, которое позволит восстановить TikTok, когда он вступит должность».

Сообщается, что приложение также недоступно для скачивания в магазинах приложений Google Apps и App Store. Кроме того, в США перестали открываться и другие популярные приложения материнской компании TikTok - китайской ByteDance: приложение для монтажа видеороликов CapCut, соцсеть Lemon8, приложение для решения школьных задач Gauth и фоторедактор Hypic.

Трамп готов отсрочить блокировку TikTok на 90 дней

Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что «скорее всего» даст социальной сети TikTok отсрочку от блокировки на 90 дней.