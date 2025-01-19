По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, несмотря на неожиданное повышение цен на билеты, которые в пределах Таллинна компенсируются оператору железнодорожных поездов Elron столичными властями, проезд на поездах в черте города останется бесплатным для горожан, пишет ERR.
Осиновский обещает сохранить бесплатные поездки Elron, несмотря на рост цен
«Для людей эти лишние 40 центов не столь ощутимы, как была бы, например, коррекция цены на маршруте Таллинн-Валга, где она обернулась бы подорожанием билета сразу на несколько евро», - сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем.
Но для столичной казны это подорожание означает дополнительные расходы на сумму около 600 000 евро.
«Таллинн будет предоставлять бесплатный проезд в черте города и на поездах Elron, как делал это до сих пор, Эта льгота для горожан сохранится», - сказал Осиновский.