Осиновский обещает сохранить бесплатные поездки Elron, несмотря на рост цен

«Для людей эти лишние 40 центов не столь ощутимы, как была бы, например, коррекция цены на маршруте Таллинн-Валга, где она обернулась бы подорожанием билета сразу на несколько евро», - сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем.

Но для столичной казны это подорожание означает дополнительные расходы на сумму около 600 000 евро.

«Таллинн будет предоставлять бесплатный проезд в черте города и на поездах Elron, как делал это до сих пор, Эта льгота для горожан сохранится», - сказал Осиновский.