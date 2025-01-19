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Осиновский обещает сохранить бесплатные поездки Elron, несмотря на рост цен

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Балтийский вокзал.
Балтийский вокзал. Фото: Mihkel Maripuu

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, несмотря на неожиданное повышение цен на билеты, которые в пределах Таллинна компенсируются оператору железнодорожных поездов Elron столичными властями, проезд на поездах в черте города останется бесплатным для горожан, пишет ERR.

«Для людей эти лишние 40 центов не столь ощутимы, как была бы, например, коррекция цены на маршруте Таллинн-Валга, где она обернулась бы подорожанием билета сразу на несколько евро», - сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем.

Но для столичной казны это подорожание означает дополнительные расходы на сумму около 600 000 евро.

«Таллинн будет предоставлять бесплатный проезд в черте города и на поездах Elron, как делал это до сих пор, Эта льгота для горожан сохранится», - сказал Осиновский.

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