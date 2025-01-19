В целом можно сказать, что раньше дети появлялись на свет благодаря любви и страсти, а сегодня - чаще в результате взвешенного и осознанного выбора, отмечает профессор Тартуского университета Эне-Маргит Тийт
МНЕНИЕ ⟩ Почему сегодня в Эстонии рождается меньше детей, чем несколько поколений назад?
Объясню это неожиданное утверждение.
Различные противозачаточные средства, включая легальные аборты, создали барьер между сексуальными отношениями и зачатием. Теперь беременность не является неизбежным результатом полового акта согласно законам природы, а определяется в значительной степени желанием партнеров - если таковое вообще возникает.
Несколько столетий назад почти все женщины вступали в брак, и у замужней женщины практически не было возможности избежать беременности. Поэтому детей рождалось много, и население увеличивалось, несмотря на высокий уровень детской смертности. Со временем рождаемость начала снижаться благодаря экономическому развитию и росту уровня образования женщин, особенно в странах, где церковь не обязывала женщин рожать.
В результате рождаемость в развитых странах упала, а в прошлом веке стабилизировалась на уровне, близком к воспроизводству населения. Однако в последние годы этот уровень стал снижаться. Широкое и неограниченное распространение контрацептивов значительно ускорило этот процесс.
В эстонском обществе в советский период сохранялось стигматизированное отношение к женщинам, которые становились матерями вне брака. Вкратце эту модель создания семьи можно описать так: молодая влюбленная пара внезапно с удивлением обнаруживала, что девушка беременна. Нужно было быстро принять решение - вступать ли в брак (даже если к этому не были готовы) или делать аборт. Эта процедура была разрешена, хотя и считалась нежелательной. В течение ряда лет количество абортов в Эстонии в два раза превышало число родов.
Были ли такие браки, заключенные в спешке, долговечными? Как повезет. Среди них были как долгосрочные и многодетные семьи, так и относительно кратковременные союзы. Были счастливые и менее удачные, но факт беременности не оказывал особого влияния на счастье в браке.
Из этой практики возникло глубоко укоренившееся в семейной политике убеждение: «первый ребенок рождается в любом случае». Сегодня это одно из самых больших заблуждений, так как рождение первого ребенка часто связано с преодолением значительных психологических барьеров.
На протяжении долгого времени главной целью женщин в жизни было стать женой, поэтому требования к выбору партнера были невысокими. Однако исследования конца прошлого века показали, что требования вступающих в брак постоянно растут. Это особенно заметно среди женщин: они предпочитают оставаться одинокими, нежели начинать совместную жизнь с мужчиной, который не соответствует их ожиданиям.
Здесь также важно учитывать образовательный разрыв - не столько наличие или отсутствие диплома, сколько связанные с этим различия в ценностях и образе жизни. Мужчины тоже стали более требовательными, хотя некоторые из них продолжают придерживаться патриархальных взглядов на роли мужчин и женщин в обществе, что большинству современных женщин чуждо и неприемлемо.
Современные молодые семьи предъявляют высокие требования к своей среде обитания. Пары хотят, чтобы все было идеально для начала совместной жизни и рождения детей. Иногда перед появлением ребенка они пробуют жить вместе с домашним питомцем. Подготовка к рождению первого ребенка длится долго, но даже тогда пары чувствуют, что к этому шагу все равно не готовы.
Кажется, что воспитание детей стало со временем сложнее и дороже. На формирование такого восприятия влияют медиа, которые акцентируют внимание на проблемах и опасностях, а также реклама и социальные сети. Однако больше пользы принесло бы освещение историй успеха, связанных с детьми, а также признание того, что дети являются источником радости и счастья. Воспитание детей - это не сложная задача, хотя каждый ребенок - уникальная личность. Это творческий и приносящий глубокое удовлетворение процесс, с которым справлялись наши предки.
Важно избегать создания атмосферы излишнего беспокойства и постоянного акцента на негативных рекордах (хотя негатив в СМИ продается лучше). Акцент на глобальных проблемах тоже не всегда уместен. Вместо этого нужно подчеркивать, что Эстония - относительно безопасный регион с точки зрения климатических изменений.
Одной из самых эффективных мер семейной политики в Эстонии является развитие региональной политики. В сельской местности семьи более многодетные и, возможно, даже более здоровые, чем в городах. Некоторые молодые семьи в городах охотно растили бы детей в сельской местности или малых городах, особенно учитывая возможности удаленной работы. Здесь государство может поддержать их с помощью субсидий на жилье или поручительств по кредитам, а также развития инфраструктуры - детских садов, школ и кружков. Создание комфортной среды для детей не должно ограничиваться только крупными городами, но должно охватывать также малые города и сельскую местность, где местные сообщества зачастую более готовы поддерживать такие инициативы.
В школьной программе важно в позитивном ключе рассказывать о продолжении рода, его значении, наиболее подходящем возрасте и времени для этого, а также о возможной помощи при возникновении трудностей. Однако подобные темы не должны становиться ареной для политических разногласий.
Сегодня учеба затягивается, и молодые студенты-родители встречаются крайне редко. Несколько поколений назад присутствие детей на выпускных церемониях университетов - в колясках, на руках у бабушек или даже еще в животе у мамы - было обычным делом. Конечно, совмещать учебу и воспитание ребенка было нелегко, но люди справлялись. Современные студенты столь же способны, а преподаватели, как и тогда, готовы идти навстречу молодым родителям. Тем не менее государство должно оказывать поддержку тем, кто воспитывает детей в период учебы. Возможно, государству стоит поддерживать всех родителей, у которых ребенок появился до определенного возраста, например до 25 лет.
Идеальной средой для воспитания ребенка является гармоничная семья с отцом и матерью, независимо от того, зарегистрирован их брак или нет. Однако другие формы семей, включая семьи с одним родителем, также заслуживают уважения, если в них растут здоровые и счастливые дети.
Одной из ключевых черт семейной политики должна быть ее стабильность и надежность. Политические споры о поддержке, замена одной меры другой или исключение некоторых из них как несущественных подрывают доверие к семейной политике и уменьшают ее эффективность.