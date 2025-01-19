МНЕНИЕ Почему сегодня в Эстонии рождается меньше детей, чем несколько поколений назад?

Были ли такие браки, заключенные в спешке, долговечными? Как повезет. Среди них были как долгосрочные и многодетные семьи, так и относительно кратковременные союзы. Были счастливые и менее удачные, но факт беременности не оказывал особого влияния на счастье в браке.

Из этой практики возникло глубоко укоренившееся в семейной политике убеждение: «первый ребенок рождается в любом случае». Сегодня это одно из самых больших заблуждений, так как рождение первого ребенка часто связано с преодолением значительных психологических барьеров.

На протяжении долгого времени главной целью женщин в жизни было стать женой, поэтому требования к выбору партнера были невысокими. Однако исследования конца прошлого века показали, что требования вступающих в брак постоянно растут. Это особенно заметно среди женщин: они предпочитают оставаться одинокими, нежели начинать совместную жизнь с мужчиной, который не соответствует их ожиданиям.

Здесь также важно учитывать образовательный разрыв - не столько наличие или отсутствие диплома, сколько связанные с этим различия в ценностях и образе жизни. Мужчины тоже стали более требовательными, хотя некоторые из них продолжают придерживаться патриархальных взглядов на роли мужчин и женщин в обществе, что большинству современных женщин чуждо и неприемлемо.