Нетаньяху: перемирие с ХАМАС и возврат заложников – под угрозой срыва

Он напомнил, что оставляет за собой право возобновить войну, тянущуюся уже более 15 месяцев, «в случае необходимости» - если дальнейшие мирные переговоры сорвутся.

Он также подтвердил уже известную ранее информацию о том, что в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня «домой вернутся» 33 заложника, взятые в плен боевиками ХАМАС в ходе масштабного нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Однако, подчеркнул глава кабинета, Израиль не намерен предпринимать никаких действий по выполнению одобренной сделки, пока не получит на руки все 33 имени из списка заложников, которых ХАМАС обещал освободить в воскресенье.

На данный момент, как сообщала ранее израильская пресса, на руках у канцелярии премьера есть только 30 имен - при том, что, по условиям договора, полный список должен был быть предоставлен не позднее чем за 24 часа до вступления перемирия в силу.

«Нарушений соглашения Израиль не потерпит. Полную ответственность за это несет ХАМАС», - угрожающе добавил премьер.

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Условия прекращения огня израильские власти смогли согласовать и утвердить накануне по итогам более чем шестичасовых переговоров.

О достижении долгожданного согласия воюющих сторон сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара, выступавшего на этих переговорах в качестве основного посредника.