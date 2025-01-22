В 1961 году лидер СССР Никита Хрущев провозгласил появление новой исторической общности людей - советского народа. Иван Макаров описывает, как в независимой Эстонии некоторые политики отождествили понятия homo soveticus и «русскоязычное население» и свалили в одну идеологическую и социальную кучу всех говорящих по-русски людей.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Как людей в Эстонии загоняют в «советский народ» и не дают быть нормальным меньшинством
Я бы начал с явления, к которому так и не смог привыкнуть: это - проявления великодержавного шовинизма в отношении наших же спортсменов.
Эстония - небольшая страна, нас немногим больше миллиона, поэтому у нас просто физически не может быть такого же числа талантливых спортсменов, как в странах с сотнями миллионов жителей, где выбор в сотни раз больше.
Поэтому каждая победа на международных соревнованиях, каждая завоеванная медаль или даже просто высокое итоговое место ценятся эстонцами очень высоко и приносят много радости не только любителям спорта, но и многим остальным.
И для меня всегда оставались непонятными регулярные русскоязычные комментарии к новостям о каком-либо успехе эстонских спортсменов: желчные, старающиеся принизить достижение, высмеять. Разумеется, есть среди русских комментаторов и те, кто разделяет радость по поводу наших спортивных успехов, но неприятных откликов на удивление много, и меньше их не становится.
Комплекс национальной неполноценности
Чем объяснить факт, что некоторых живущих в Эстонии людей раздражают любые успехи страны, даже спортивные? Ничем другим, как комплексом национальной неполноценности, другой версии тут нет.
Когда представители огромной нации не чувствуют себя в маленькой стране нормальным национальным меньшинством, а продолжают жить в советской реальности «старшего брата», во времени, когда все международные достижения были советскими, а не национальными. Так как всех «сплотила навеки великая Русь».
Существующие в пространстве национальной исторической легенды - мы всех освободили и научили грамоте - не могут до сих пор принять того, что меньшие по численности населения народы могут чего-то достичь без санкции и поддержки Москвы.
Кому-то это кажется даже унизительным - оттуда и форумная желчь в адрес спортсменов, того же поля ягоды и враждебные комментарии в адрес Тани Михайловой и Алики Миловой, вся вина которых заключается в том, что они талантливы и завоевали по праву место в эстонской музыкальной культуре, прекрасно выступив и на конкурсе Евровидения.
По заветам Хрущева
Анализируя сложившуюся в Эстонии ситуацию можно прийти к выводу, что Никита Хрущев был абсолютно прав, когда в своем докладе о новой программе КПСС, сделанном на XXII съезде в 1961 году, провозгласил: «В СССР сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты - советский народ».
Термин «советский народ» впервые прозвучал еще в 1920-е годы, а титул homo soveticus был ему присвоен - тогда еще с лучшими в отношении советского строя намерениями - в выпущенной в 1974 году «Политиздатом» книге «Советские люди», где фигурировал «новый, высший тип человека разумного - Хомо Советикус».
С течением времени этот термин стал нарицательным и столь же живучим, как и склад мыслей охватываемых им до сих пор людей. В Эстонии некоторые политики, в первую очередь центристские, фактически отождествили в своих заявлениях понятия homo soveticus и «русскоязычное население», постоянно сваливая в одну идеологическую и социальную кучу всех говорящих на русском языке людей для того, чтобы вещать и выдвигать требования от их имени.
В сущности от имени ими же сфабрикованного homo russianloquicus, для которого та же Яна Тоом тщательно перемешивает права человека и права гражданина, выкармливая полученным месивом свой личный политически несведущий электорат.
Подведя по-хрущевски «людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты», под общий знаменатель русского языка, центристы и прочие представители «русского мира» в Эстонии то заявляли, что этот их «субстрат» составляет четверть, то утверждали, что это аж целая треть населения Эстонии.
Поскольку все некоренные национальности изъясняются у нас в общественном пространстве в силу понятных причин если не на эстонском, то на русском языке, центристы зачисляли в одну с русскими категорию здешних грузин во время Грузинской войны и украинцев после отъема Крыма, что было просто непорядочно. Ну а у евреев уж и подавно никто разрешения не спрашивал, куда их зачислить.
В кильватере российской пропаганды
Как известно, бытие определяет сознание, в особенности бытие информационное. Русским и даже достаточно многим представителям других национальностей, оторванным от своих родин, в силу как недостаточного знания эстонского языка, так и из-за совковых предрассудков, показалось более комфортным пребывание в русскоязычном информационном пространстве, которое десятилетиями процентов на 90 обеспечивалось российскими государственными каналами.
Наши же местные СМИ на своей десятине на русском языке старались своих зрителей и читателей не раздражать, плетясь в кильватере кремлевской пропаганды, перепечатывая российские новости и предоставляя трибуну нашим местным и заезжим (про)российским активистам.
На вписавшихся в эстонский контекст или даже интегрировавшихся русских навешивались интернет-ярлыки «вырусь», «родства не помнящие», «предатели» и прочие гадости, в силу чего даже простые неэстофобы старались быть в выражении своей приязни к Эстонии и эстонскому менее заметными, чтобы не подвергнуться оскорблениям.
Расчет на интеграцию молодежи оправдался лишь отчасти: русские семьи, как известно, более патриархальны и консервативны, поэтому промывка мозгов нового поколения старшими «советикусами» осуществлялась за завтраком, обедом и ужином, с каждой котлетой и глотком кефира. Затем дети шли в русскую школу, где их поджидали Белый и Гаранжа.
Ивангород как окно в Европу
Ощутить себя нормальным национальным меньшинством, в реальности обитая в анклавной среде, где русскоязычные составляют абсолютное большинство, физически невозможно.
Если для жителей просвещенного Санкт-Петербурга долгие годы «окном в Европу» была Финляндия, и они пришли в отчаяние после кого, как дорога туда оказалась заказана, то для наших нарвитян окном в Европу на полном серьезе является Ивангород.
И выходя за пределы этого своего «русского мирка», даже в общем и целом хороший человек ощущает дискомфорт, переходящий в раздражение и даже протест. Который, например, был российским посольством и местными кремлядями при неустанном подстрекательстве центристов канализирован в апреле 2007 года в погромы и мародерство.
Напомню: эстонцы перенесли из центра своей столицы на кладбище фигуру, символизирующую для них бомбивших, убивавших и ссылавших их бабушек и дедушек завоевателей. Ни один народ не должен терпеть у себя такое вечно, точно так же, как жители Брянска не хотели бы видеть в сердце своего города статую Гудериана.
Большая часть русскоязычных жителей Эстонии уже три десятка лет доверчиво голосуют за тех «русских» политиков, которые постоянно борются за право своих избирателей не знать эстонского языка, на деле отстаивая свою монополию на государственный язык: сами они эстонским овладели, благодаря чему занимают во власти и административной иерархии весьма хлебные посты и должности.
При этом понимая, что их успех во многом обеспечен великодержавной ограниченностью избирателей, для которых «русские» политики остаются по сути единственными сертифицированными толмачами: как хотят, так и переведут то, что захотят, и истолкуют так, как пожелают.
Трагедия зацикленных на России жителей Эстонии заключается еще и в том, что они перенимают все новые фобии, все новые предубеждения «метрополии русского языка», причем теряя даже те светлые русские ориентиры, которые у них когда-то были - ведь еще несколько лет назад горячо любимых народом писателей, поэтов, актеров, музыкантов объявляют предателями и русофобами, и их либо сажают, либо изгоняют из России, отбирая имущество и блокируя творчество, срывая концерты, изымая книги под транслируемый всем в уши и души воинственный гик и посвист на фоне канонады непрерывных бомбардировок, в ходе которых разрушаются города и тысячами умерщвляются соседи из числа «братского народа».
Живущие в Эстонии граждане России и русскоговорящие неграждане избавлены от повинности убивать и быть убитыми. И вот в этом смысле они уж точно состоявшееся благополучное русское меньшинство.