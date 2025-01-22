ИВАН МАКАРОВ Как людей в Эстонии загоняют в «советский народ» и не дают быть нормальным меньшинством

Я бы начал с явления, к которому так и не смог привыкнуть: это - проявления великодержавного шовинизма в отношении наших же спортсменов.

Эстония - небольшая страна, нас немногим больше миллиона, поэтому у нас просто физически не может быть такого же числа талантливых спортсменов, как в странах с сотнями миллионов жителей, где выбор в сотни раз больше.

Поэтому каждая победа на международных соревнованиях, каждая завоеванная медаль или даже просто высокое итоговое место ценятся эстонцами очень высоко и приносят много радости не только любителям спорта, но и многим остальным.

И для меня всегда оставались непонятными регулярные русскоязычные комментарии к новостям о каком-либо успехе эстонских спортсменов: желчные, старающиеся принизить достижение, высмеять. Разумеется, есть среди русских комментаторов и те, кто разделяет радость по поводу наших спортивных успехов, но неприятных откликов на удивление много, и меньше их не становится.

Комплекс национальной неполноценности

Чем объяснить факт, что некоторых живущих в Эстонии людей раздражают любые успехи страны, даже спортивные? Ничем другим, как комплексом национальной неполноценности, другой версии тут нет.

Когда представители огромной нации не чувствуют себя в маленькой стране нормальным национальным меньшинством, а продолжают жить в советской реальности «старшего брата», во времени, когда все международные достижения были советскими, а не национальными. Так как всех «сплотила навеки великая Русь».