В каких странах жители Эстонии потратили больше всего денег во время зимних каникул?

Банк Citadele сравнил общую сумму карточных платежей за последние две недели 2024 года и первые две недели 2025 года с аналогичным периодом годом ранее. Анализ показал, что больше всего жители Эстонии потратили денег в Испании, Финляндии и Латвии. В 2023 году главными направлениями по расходам были Франция, Финляндия и Латвия.

«На основании нашей предыдущей статистики можно сказать, что Франция и Испания неизменно остаются популярными направлениями для жителей Эстонии: в разные годы одно из них становится популярнее другого, но оба стабильно входят в пятерку лидеров. Финляндия, в свою очередь, привлекательна для горнолыжного отдыха, поскольку расположена ближе, чем популярные курорты в Австрии, Словакии или Италии», - объяснил руководитель розничного банковского отдела Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане.

Средняя сумма одного платежа по карте в Испании в конце 2024 года и начале 2025 года составила 37 евро. В Финляндии и Латвии эти показатели были ниже - 22 и 21 евро соответственно. «На размер средних трат в Финляндии, вероятно, влияют однодневные поездки, во время которых расходы минимальны», - добавил Ребане.

Среди литовцев в это зимнее время года наибольшие расходы приходились на Германию, Польшу и Испанию. У латвийцев наиболее популярным направлением была Испания, Германия и Литва. «Германия и Польша стабильно популярны среди латышей и литовцев, что подтверждается нашей статистикой по карточным платежам. Близость этих стран, а также их разнообразные возможности для шопинга, включая многочисленные аутлеты, играют здесь ключевую роль», - отметил Ребане. Средняя сумма одного платежа у латвийцев в Германии составила 25 евро, у литовцев - 21 евро.

Хотя Латвия оказалась одним из самых посещаемых жителями Эстонии направлений, Литва заняла лишь 11-е место по объему карточных платежей. Латвийцы, в свою очередь, посещали Эстонию чаще, чем литовцы: для латвийцев она была шестым по популярности зимним направлением, а для литовцев - только 23-м.