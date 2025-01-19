Поддерживающая Украину благотворительная организация SAB UA провела в минувшие выходные в Таллинне благотворительную встречу с лотереей и аукционом. Собранные на мероприятии средства, свыше 5000 евро, пойдут на покупку наземного беспилотника для украинского добровольческого батальона «Айдар».
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне на аукционе собрали деньги на беспилотник для ВСУ
Ведущим благотворительного вечера, организованного украинским журналистом и волонтером Аркадием Бабченко, был его коллега Айдер Муждабаев, который работает на крымскотатарском телеканале ATR.
52-летний Муждабаев до войны долгие годы работал в политическом отделе издания «Московский комсомолец». Он покинул Россию после убийства политика Бориса Немцова в 2015 году. Впоследствии российские власти заочно приговорили его к шести годам тюрьмы за «подстрекательство к терроризму».
«Все, что было раньше, осталось в прошлом. Сейчас моя задача - помогать украинской армии, - рассказал Муждабаев Postimees. - Я конкретно занимаюсь помощью военным подразделениям». При этом он подчеркнул, что как журналист не занимается военным анализом, оставляя эту сферу профессионалам: военным, корреспондентам с фронта или политикам. «Но политический анализ - это пожалуйста», - добавил Муждабаев. Его YouTube-канал насчитывает более 180 000 подписчиков.
Комментируя заочный приговор в шесть лет тюрьмы, Муждабаев заметил с иронией: «Обидно, ведь это мало! Почему так мало? Например, нашему директору на телеканале [ATR] дали заочно 19 лет. А сейчас он командует батальоном на фронте».
Муждабаев рассказал, что спустя некоторое время после того, как его осудили в России за его высказывания, власти объявили его в международный розыск и подали соответствующий запрос в Интерпол. По его словам, рассмотрение заявления заняло год, после чего в 2021 году адвокат Муждабаева получил девятистраничное решение, в котором запрос России был отклонен. «В то же время у России есть двусторонние соглашения с рядом стран за пределами Европейского союза о так называемой выдаче преступников».
«Всем стоит быть осторожными с туристическими поездками, особенно жителям Эстонии, которые поддерживают Украину. Сейчас не лучшее время для путешествий - лучше оставайтесь в летних домиках и стройте укрепления», - сказал он с улыбкой.
Помощь армии и поддержка местных производителей
Организатор SAB UA Роман Мутик признался, что не ожидал большого количества людей на мероприятии, прошедшем в пабе Irish Stroomi. Однако заведение было заполнено, собралось около 50 человек. «Мы были в новом месте, к которому еще не привыкли, но все прошло прекрасно», - отметил он.
Мутик рассказал, что наземный беспилотник, на который собирали средства, будет произведен в Эстонии. Его стоимость с учетом налогов составляет 27 000 евро. «Полную сумму мы уже собрали. На следующей неделе заключим контракт с производителем», - сообщил он.
По словам Мутика, выбор эстонского производителя был осознанным, хотя производство в Украине обошлось бы дешевле. «Мы хотели поддержать местных разработчиков и производителей техники. В конце концов, у Эстонии такой же безумный сосед, как у Украины», - подчеркнул он.
Мутик добавил, что при закупке техники, например, FPV-дронов, организация просит производителей минимизировать использование китайских компонентов. «Мы считаем важным, чтобы стратегическое производство в Эстонии развивалось независимо от Китая», - заключил он.