ГАЛЕРЕЯ В Таллинне на аукционе собрали деньги на беспилотник для ВСУ

Ведущим благотворительного вечера, организованного украинским журналистом и волонтером Аркадием Бабченко, был его коллега Айдер Муждабаев, который работает на крымскотатарском телеканале ATR.

52-летний Муждабаев до войны долгие годы работал в политическом отделе издания «Московский комсомолец». Он покинул Россию после убийства политика Бориса Немцова в 2015 году. Впоследствии российские власти заочно приговорили его к шести годам тюрьмы за «подстрекательство к терроризму».

«Все, что было раньше, осталось в прошлом. Сейчас моя задача - помогать украинской армии, - рассказал Муждабаев Postimees. - Я конкретно занимаюсь помощью военным подразделениям». При этом он подчеркнул, что как журналист не занимается военным анализом, оставляя эту сферу профессионалам: военным, корреспондентам с фронта или политикам. «Но политический анализ - это пожалуйста», - добавил Муждабаев. Его YouTube-канал насчитывает более 180 000 подписчиков.

Комментируя заочный приговор в шесть лет тюрьмы, Муждабаев заметил с иронией: «Обидно, ведь это мало! Почему так мало? Например, нашему директору на телеканале [ATR] дали заочно 19 лет. А сейчас он командует батальоном на фронте».