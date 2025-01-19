В базовые навыки каждого солдата должны входить знания о том, на каких частотах и ​​какие дроны сегодня летают, как и какими средствами возможно подавлять дроны. И эти инструменты должны быть всегда с вами.

При этом на уровне бригады должна быть хотя бы рота, а еще лучше - группа инженеров размером с батальон, которые днем ​​и ночью работают над обнаружением и подавлением дронов противника, добавляет Острив.

«В Эстонии отличная базовая подготовка пехоты, у нас очень хорошие артиллеристы и наводчики огня, но без дронов и защиты от дронов они погибнут, как настоящие бараны, как российские «мобики». Это все равно, что выйти на поле боя без оружия», - говорит Острив.

Острив прошел подготовку на наводчика огня артиллерийского подразделения в Кайтселийте. Он был глазами у артиллеристов, ради чего приходилось бегать с биноклем и искать противника. Сегодня он также является глазами украинских артиллеристов, но теперь всю эту работу он делает с помощью дронов. «Действовать одним образом - это воевать (имеется в виду управление огнем с помощью дронов - Я.П.), а другим - это уже не воевать. Так больше быть не может», - говорит он.

В базовые навыки каждого солдата должно входить знание того, на каких частотах и ​​какие дроны сегодня летают, как и какими средствами подавлять дроны, говорит Острив. На фото - украинский дроновый оператор на фронте в Донецкой области. Фото: Dmytro Smolienko/SIPA

Он описывает, что почувствовал, когда попал в украинскую часть. Острив считал, что он хороший наводчик огня.