«Мы слишком медленно и слишком плохо готовимся к войне с использованием дронов, - считает эстонец, который уже больше года воюет в одном из крупнейших и сильнейших бригад Украины - 3-й штурмовой бригаде - в должности командира дронового подразделения. Он просит, чтобы его называли по позывному - Острив. «Острив» означает «остров».
Острова - это одна из вещей, по которой Эстония превосходит Украину с большим преимуществом. С таким же большим отрывом Украина превосходит Эстонию и все другие страны НАТО по знаниям и навыкам ведения войны с помощью дронов.
«Я хочу быть радикальным и, возможно, нажить себе врагов», - резко высказывается Острив, поскольку он знает, что многим из тех, кто отвечает за защиту Эстонии, явно не понравится его мнение.
Сам Острив не является профессиональным военным, но до вступления добровольцем в украинскую армию у него был вполне приличный опыт службы в Кайтселийте. В Украине вот уже чуть больше года он помогает своей бригаде отражать атаки российской армии. Сначала Острив принимал участие в обороне Авдеевки, а теперь он и его товарищи уже долгое время сдерживают русские части на реке Оскол. Он видит и чувствует на себе нападения россиян каждый день.
Итак, что же произойдет, по мнению Острива, если российская армия завтра нападет на Эстонию?
«В Эстонии вы даже не представляете, как быстро перебьют нашу пехоту, - говорит Острив, основываясь на своем опыте. - В течение первых нескольких дней от наших профессиональных бригад не осталось бы ничего».
Эстонских пехотинцев перебьют не ракетами или пушками. По мнению Острива, российская армия уничтожит эстонские передовые части с помощью дронов, в использовании которых у россиян уже есть большой боевой опыт.
«Если россияне будут настроены серьезно, обе наши бригады на передовой будут подвергаться атакам тысяч дронов в день, - говорит он. - Выжившие бойцы будут деморализованы, они ничего не смогут сделать. Опытные российские операторы дронов будут смотреть на наших солдат через камеры как на идиотов, которые не умеют себя защитить».
Одно дело умереть в бою с честью, другое дело умереть клоуном, если ты ничего не умеешь делать на современной войне, считает Острив. Но, по его мнению, именно это и произойдет, если Силы обороны Эстонии оперативно не учтут опыт войны в Украине.
«Готовы ли наши солдаты быть такими клоунами?» - спрашивает он. И добавляет: «Уже на уровне отряда солдаты должны понимать, что нужно делать в дроновой войне. Если не знаешь этого, ты не солдат современной армии». Отряд - самая маленькая воинская единица. Отряд состоит из восьми-десяти солдат.
Остров приводит конкретный пример прямо из жизни. Точнее, прямо с войны.
3-я бригада весной прошлого года прикрывала отход украинских частей из Авдеевки. Его подразделение тоже держало оборону за Авдеевкой. Затем их перебросили на другой участок фронта. Оборона пришедшей им на смену бригады сразу же рухнула, и украинцам пришлось довольно существенно отступить. Российские же войска продвигались довольно быстро, по несколько километров в день. До этого момента российские войска не продвигались так быстро в этой войне в течение двух лет.
Оказалось, что бригада, пришедшая на смену 3-й бригаде, по сути не имела средств радиоэлектронной борьбы против российских беспилотников. 3-я бригада имела мощную систему подавления, новая бригада пришла без этого оборудования.
«Понятно, что они убежали. Это как отправить на позиции без оружия, - говорит Острив. - Они были деморализованы. И потом еще говорят, что на войну надо брать побольше молодых. Может, все-таки лучше всего мозги с собой на фронт брать?»
Украинская бригада, покинувшая там свои позиции, на самом деле представляла собой сильное подразделение, которое очень хорошо воевало первые два года полномасштабной войны и имело довольно хорошую репутацию.
«Это показывает, как быстро вы деморализуетесь, когда в небе летают дроны, похожие на пчел, и звук дронов разносится повсюду, - говорит Остров. - Вы совершенно деморализованы, потому что видите, что ваши офицеры ничего об этом не знают, и вы сами ничего об этом не знаете. Для вас это как какое-то волшебство».
Посмотрите видео, на котором запечатлено, как Острив действует своими основными инструментами - планшетом и дроном Mavic, который используется для воздушной разведки.
Остров убежден, что знания о том, как выжить в войне против дронов и как использовать средства радиоэлектронной борьбы против дронов, необходимо в срочном порядке донести до каждого солдата Сил обороны и Кайтселийта. Без такого оборудования и навыков его использования пехотинцу на современном поле боя делать нечего.
В базовые навыки каждого солдата должны входить знания о том, на каких частотах и какие дроны сегодня летают, как и какими средствами возможно подавлять дроны. И эти инструменты должны быть всегда с вами.
При этом на уровне бригады должна быть хотя бы рота, а еще лучше - группа инженеров размером с батальон, которые днем и ночью работают над обнаружением и подавлением дронов противника, добавляет Острив.
«В Эстонии отличная базовая подготовка пехоты, у нас очень хорошие артиллеристы и наводчики огня, но без дронов и защиты от дронов они погибнут, как настоящие бараны, как российские «мобики». Это все равно, что выйти на поле боя без оружия», - говорит Острив.
Острив прошел подготовку на наводчика огня артиллерийского подразделения в Кайтселийте. Он был глазами у артиллеристов, ради чего приходилось бегать с биноклем и искать противника. Сегодня он также является глазами украинских артиллеристов, но теперь всю эту работу он делает с помощью дронов. «Действовать одним образом - это воевать (имеется в виду управление огнем с помощью дронов - Я.П.), а другим - это уже не воевать. Так больше быть не может», - говорит он.
Он описывает, что почувствовал, когда попал в украинскую часть. Острив считал, что он хороший наводчик огня.
«Ты пять лет учился управлению огнем, ты проектировал поле боя вместе с командиром взвода и офицером. Ты был как бог, - говорит он. - А потом приходишь сюда и видишь, что вся работа, которую ты изучил, она вообще не актуальна».
Молодые украинские ребята, прошедшие пятидневное обучение, делали свою работу гораздо лучше и эффективнее, чем опытный Острив. Им не нужно было измерять никакие углы, они видели все в реальном времени на экране, вносили поправки на огневые залпы прямо на экране, и все такое прочее.
«Обученный военный смотрит на это и, конечно, чувствует тошнотворный ком в горле. Ты смотришь на все это как бы с высоты своего опыта, но эти ребята в сто раз эффективнее тебя!» - говорит Острив.
У Острива есть несколько конкретных рекомендаций для тех, кто отвечает за защиту Эстонии.
Все учения должны проводиться с использованием дронов. В противном случае в учениях нет смысла. Вся подготовка солдат должна измениться, учитывая, что сегодня на поле боя доступно практически все, что связано с дронами.
Учения необходимо проводить как на настоящей войне. Это означает, что экранирование должно быть похоже на серверную комнату, в которую идут десятки кабелей. Дизель-генератор работает, что выдает ваше местоположение. Дроны всегда в воздухе, 24/7 - как ваши, так и противника. Ваши устройства подавления всегда включены. Не получается договориться с соседним подразделением, чтобы они не «давили» ваши дроны. Ваши антенны начинают спорить между собой, начинают сбивать ваши же дроны.
«Тогда вы увидите всю сложность войны с дронами. Даже во время учений станет видно, насколько это трудно», - сказал Острив.
«Учения без дронов совершенно бессмысленны. Войны без них уже никогда не будет, - добавляет он. - Украинская и российская армии все это уже знают, НАТО - нет. Конечно, у нас люди изменили свое понимание войны в большей степени, чем французы, но этого все равно недостаточно».
Без дронов-камикадзе вы похожи в современной войне на воюющих без боеприпасов, а без дронов-разведчиков вы подобны слепцам на поле боя.
Война дронов - это не только покупка дронов, это тактика, оборудование и т. д. «Люди понятия не имеют, сколько дронов необходимо в сегодняшней войне», - отмечает Острив.
Дроны играют очень большую роль в подрыве боевого духа противника, убежден Остров.
Острив много думал о моральном духе солдат во время войны.
«Я не верю в такую вещь, как борьба за демократию, - говорит он. - Вы шутите, у меня перед глазами смерть, а я буду думать о демократии или о выживании своей страны?»
Моральный дух всего народа важен для войны, но в бою мораль не играет большой роли, считает Острив. Зачастую дело не в потере боевого духа, а в элементарном разумном решении, заставляющем людей бежать с поля боя.
«В бою важно, насколько вы доверяете своей подготовке, насколько вы доверяете своим людям - командиру и подчиненным, насколько вы доверяете своему оборудованию, - говорит он. - Самое главное - это тренировка. Если вас сейчас встретят ребята с дронами, вы поймете, что ваша предыдущая подготовка уже ничего не значит, ваше командование ничего не поймет, и тогда боевой дух может упасть, может возникнуть паника. Конечно, потом всегда начинают говорить, что дух были слишком низок, может быть, вы недостаточно любили свою страну или демократию... Но солдаты не виноваты, если у них нет элементарного снаряжения. Виноваты те генералы, которые не обеспечили финансирование радиоэлектронных средств».
В Авдеевке Острив стал свидетелем того, как моральный дух иностранных солдат-добровольцев, многие из которых имели опыт службы в армиях стран НАТО, рухнул после того, как они в течение нескольких недель находились под постоянными атаками российских армейских беспилотников и планирующих бомб. После этого многие ушли с войны.
«Снимаю перед ними шляпу, они не убегали с поля боя, они покидали войну потом, - говорит Острив. - Они больше не доверяли своим знаниям. Они всегда боролись за то, чтобы небо принадлежало им. И они не были готовы к тем страданиям, когда планирующие бомбы падают массово и точно, а небо забито дронами».
За три года на поле битвы у нас на глазах произошли великие перемены. В достаточной ли степени НАТО и Эстония усвоили уроки? По словам Острова, это для нас главный вопрос.
«Сколько людей работает с новыми технологиями в наших Силах обороны? - спрашивает Остров. - Я знаю человека, который занимается этим в качестве хобби. Если у нас есть всего несколько человек, которые это делают, это похоже на какую-то очень слабую украинскую бригаду».
«Я очень надеюсь в этом на Кайтселийт», - добавляет Остров.
Postimees общался с Остривом в конце прошлого года. По его словам, сегодня, по крайней мере, в Кайтселийте, видно, что подготовка к роботизированной войне ускорилась. Силы обороны также планируют конкретные действия по расширению возможностей дронов.