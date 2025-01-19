Немецкое издание Welt со ссылкой на немецких официальных лиц сообщило, что российская оборонная промышленность способна компенсировать потери техники в боях против украинской армии и даже производить больше, чем необходимо для ведения войны, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Немецкое издание искажает реальную картину войны в Украине
Кроме того, сообщается, что Россия якобы способна восполнять потери в личном составе, набирая столько же новых солдат, сколько теряет. Немецкие чиновники выражают серьезную обеспокоенность из-за заявленной численности российской армии в 1,5 миллиона человек.
По информации источников Welt, Россия планирует в течение этого года полностью захватить Донбасс, а также оставшиеся под контролем Украины территории Запорожской и Херсонской областей. Такая картина хорошо вписывается в основные информационные кампании России, но имеет мало общего с реальной ситуацией.
Российское руководство недовольно медленным продвижением на фронтах и требует от армии более быстрых результатов для установления контроля над всей Украиной. Однако на фронте рост производства российской военной техники пока не заметен. Россия все реже использует бронетехнику и артиллерию, которые должны быть основой ударной силы ее сухопутных войск.
Хотя украинская разведка предоставляет противоречивые данные о численности российских войск, можно утверждать, что в 2024 году их количество в Украине значительно не увеличилось. Использование различных ракет для атак на инфраструктуру Украины продолжает сокращаться, а задействование авиации также демонстрирует тенденцию к снижению.
Единственной областью, где российская оборонная промышленность добилась заметных успехов, является разработка и производство дронов. Если бы России удалось создать значительные резервы, их бы использовали для расширения наступления, начиная с восстановления контроля над частично утерянными территориями, например, в Курской области.
Безусловно, российская армия продолжает оставаться потенциальной угрозой, но украинская армия смогла уничтожить значительную часть ее боевых возможностей. При достаточной поддержке Украина способна продолжать такие действия, что станет мощным фактором сдерживания для безопасности Европы.
Планы России создать 1,5-миллионную боеспособную армию остаются нереалистичными в ближайшее десятилетие. Если европейские страны будут серьезно инвестировать в укрепление своей обороноспособности, увеличивать помощь Украине и избегать повторения основных тезисов российской пропаганды, причин для излишнего беспокойства не будет.
Президент Венесуэлы перед инаугурацией неоднократно выступал с провокационными угрозами атаковать интересы США в Карибском регионе. В ответ команда Дональда Трампа заявила о намерении нового руководства сосредоточиться на смене режима Николаса Мадуро, подчёркивая, что это не подразумевает прямого использования военной силы. При этом была проведена умелая параллель с судьбой Башара Асада в Сирии.
В то же время важно понимать, что провокации со стороны Мадуро оказались успешными в условиях коммуникационной среды, созданной самой командой Трампа. Для лидера с ограниченной легитимностью, как у Мадуро, открытое противостояние с США служит удобным инструментом для укрепления собственной власти и привлечения международной поддержки.
Украинские силы возобновили результативные удары по радарам российской армии на оккупированных территориях. Несколько дней назад ракетой противорадиолокационного назначения был поражен радар комплекса ПВО С-400. Вчера на оккупированных территориях Херсонской области был уничтожен радар системы «Небо». В Донецкой области украинским военным удалось вывести из строя радары систем С-300 и «Бук».
Потеря этих радаров является для российской армии серьезным ударом, восполнить который непросто, так как запасы таких систем отсутствуют. Новое оборудование можно доставить только из других регионов России.
Кроме того, Генштаб Украины сообщил о новых ударах по объектам в России. Вчера утром в Калужской области в результате атаки дронов загорелся склад нефтепродуктов, аналогичный склад был ранее поражен в Тульской области.
Украинская военная разведка (ГУР) также заявила об уничтожении двух линий связи в Краснодарском крае. По данным ГУР, поджог был осуществлен российским сопротивлением. Эти атаки демонстрируют сложности, с которыми сталкиваются российские службы безопасности при защите критической инфраструктуры. В то же время значительные ресурсы России уходят на проведение гибридных операций за рубежом.
Ситуация на фронтах
На фронтах российская армия вчера увеличила количество атак, однако активность тактической авиации не возросла. При этом украинская сторона отмечает значительный рост количества дроновых атак за последние недели.
На направлении Курска интенсивность российских атак не восстановилась, ситуация остается без изменений. Российское командование активнее использует авиацию и артиллерию.
В районе Волчанска на харьковском направлении российские силы вели более активные атаки, но безрезультатно.
На направлениях Купянска и Лимана российские войска не восстановили прежнюю интенсивность атак, и обстановка там остается без существенных изменений. В районе Северска продолжаются локальные позиционные сражения.
Самые ожесточенные бои идут в районе Часова Яра под Бахмутом. Появились неподтвержденные сообщения о продвижении российских подразделений в черте города. В районе Торецка активность российских атак остается высокой, однако город полностью не захвачен.
На Покровском направлении российские войска активизировали атаки, однако их продвижение остается крайне медленным. Вместо прямого штурма они сосредоточились на попытках окружения города. Аналогичная картина наблюдается юго-западнее Донецка, где количество атак также возросло, но они не принесли ощутимых результатов.
На южном фронте российская армия оставалась пассивной.