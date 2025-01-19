Кроме того, сообщается, что Россия якобы способна восполнять потери в личном составе, набирая столько же новых солдат, сколько теряет. Немецкие чиновники выражают серьезную обеспокоенность из-за заявленной численности российской армии в 1,5 миллиона человек.

По информации источников Welt, Россия планирует в течение этого года полностью захватить Донбасс, а также оставшиеся под контролем Украины территории Запорожской и Херсонской областей. Такая картина хорошо вписывается в основные информационные кампании России, но имеет мало общего с реальной ситуацией.

Российское руководство недовольно медленным продвижением на фронтах и требует от армии более быстрых результатов для установления контроля над всей Украиной. Однако на фронте рост производства российской военной техники пока не заметен. Россия все реже использует бронетехнику и артиллерию, которые должны быть основой ударной силы ее сухопутных войск.

Хотя украинская разведка предоставляет противоречивые данные о численности российских войск, можно утверждать, что в 2024 году их количество в Украине значительно не увеличилось. Использование различных ракет для атак на инфраструктуру Украины продолжает сокращаться, а задействование авиации также демонстрирует тенденцию к снижению.

Единственной областью, где российская оборонная промышленность добилась заметных успехов, является разработка и производство дронов. Если бы России удалось создать значительные резервы, их бы использовали для расширения наступления, начиная с восстановления контроля над частично утерянными территориями, например, в Курской области.