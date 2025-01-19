Агентство окружающей среды предупреждает о сильном тумане и скользких дорогах

С западной части Эстонии над материком распространяется туман, ограничивающий видимость до 200 метров или меньше. Туман сохранится и в течение дня. Из-за низкой температуры в восточной части Эстонии участки дорог могут быть скользкими и обледенелыми.

Температура воздуха - от 0 до +4 градусов в Западной Эстонии, и от 0 до -2 градусов - в восточной части Эстонии. Температура дорог в Западной Эстонии и на островах составляет от 0 до +2 градусов, в остальных местах - от 0 до -5 градусов.

По прогнозу синоптиков, днем ​​и вечером в воскресенье во многих местах пройдет небольшой дождь. Температура воздуха - от 0 до +5 градусов.