Начиная с версии iOS 18.1 во всех iPhone по умолчанию активирована новая функция под названием Enhanced Visual Search (Улучшенный визуальный поиск). В ее описании говорится, что это позволяет компании сканировать изображения из галереи пользователя, чтобы определять конкретные объекты для просмотра. Что это значит для владельца?