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В новом обновлении iPhone появилась функция, которую стоит отключить

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Фото статьи
Фото: Reuters / Scanpix

С каждым новым обновлением смартфоны Apple с операционной системой iOS становятся все более удобными для своих пользователей: появляются новые функции, облегчающие жизнь владельцам этих устройств. Однако не все новшества одинаково полезны, пишет Rus.Tvnet. 

Начиная с версии iOS 18.1 во всех iPhone по умолчанию активирована новая функция под названием Enhanced Visual Search (Улучшенный визуальный поиск). В ее описании говорится, что это позволяет компании сканировать изображения из галереи пользователя, чтобы определять конкретные объекты для просмотра. Что это значит для владельца?

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