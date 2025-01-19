С каждым новым обновлением смартфоны Apple с операционной системой iOS становятся все более удобными для своих пользователей: появляются новые функции, облегчающие жизнь владельцам этих устройств. Однако не все новшества одинаково полезны, пишет Rus.Tvnet.
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В новом обновлении iPhone появилась функция, которую стоит отключить
Начиная с версии iOS 18.1 во всех iPhone по умолчанию активирована новая функция под названием Enhanced Visual Search (Улучшенный визуальный поиск). В ее описании говорится, что это позволяет компании сканировать изображения из галереи пользователя, чтобы определять конкретные объекты для просмотра. Что это значит для владельца?