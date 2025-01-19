С нового года Россия перестала поставлять газ в Молдову. И если контролируемая Кишиневом часть страны худо-бедно справляется с кризисом, то непризнанное Приднестровье столкнулось с проблемой холодных батарей и веерных отключений света. Что происходит в Молдове и как это все повлияет на критически важные парламентские выборы?
«На системе, когда есть только газ, мы погорели». Как Молдова живет в условиях энергокризиса
Из подъезда довольно обшарпанной пятиэтажки выходит семья: Женя, высокий и широкоплечий парень, рабочий завода железобетонных изделий, его жена, миловидная девушка с пирсингом в носу, и двое детей - девочка лет восьми и мальчик лет трех.
Мальчик тут же оглядывается по сторонам и с восторгом в голосе сообщает отцу: «Папа, смотри, сосульки». Действительно, с желтой газовой трубы, которая идет вдоль стены их дома, свисают небольшие ледянки: по ночам температура здесь падает на несколько градусов ниже нуля, да и сейчас на улице минус один.
Женя мрачно смотрит на трубу и отвечает сыну: «Вот так еще чуть-чуть, и у нас такое дома будет».
Члены семьи берутся за руки и выходят из своего двора на центральную улицу молдавского села Варница, что на границе с непризнанным Приднестровьем. Они вышли из дома погреться - сидеть в стенах обычной панельки, в которой отключили электричество, газ и горячую воду, даже одетым холоднее, чем гулять под зимним, но все-таки солнцем.
Все из-за того, что в трубе, на которой растут сосульки, уже больше двух недель нет газа. Кто в этом виноват, Женю и его семью не интересует: мы, мол, люди маленькие, в политику не лезем.
«Пусть все эти Санду, Зеленский, Красносельский, Путин договариваются — не зря же они президентами поставлены. Нам остается только жить и ждать», - говорит Женя.
Кто кому поставщик
Отсутствие газа в трубе на доме семьи Жени - это на самом деле только вершина целой горы взаимосвязей, противоречий и неформальных договоренностей между действующими лицами в Молдове и за ее пределами.
До 2022 года единственным поставщиком газа в Молдову и в расположенное на ее территории непризнанное Приднестровье была Россия, а единственным транзитером топлива была Украина.
При этом с 2006 года Приднестровье перестало платить России за газ. Точнее, жители непризнанной республики исправно оплачивали счета за коммуналку - причем по беспрецедентно низким тарифам, - но собранные деньги отправлялись не на счета «Газпрома», а в бюджет Приднестровья, составляя одну из его главных доходных статей.
Часть газа поступала на расположенную на территории непризнанной республики Молдавскую ГРЭС, крупную тепловую электростанцию, которая поставляла электроэнергию не только в само Приднестровье, но и обеспечивала около трех четвертей потребностей в электричестве правобережной, то есть контролируемой конституционными властями Молдовы. Поскольку это электричество вырабатывалось из фактически бесплатного газа, то и стоимость его была довольно низкой. Это делало схему с бесплатным российским газом для Приднестровья выгодной и для Кишинева.
В конце 2022 года Россия вдвое сократила поставки газа в Молдову. Кишинев тогда столкнулся с кризисной ситуацией в энергетике, но сумел довольно быстро и относительно безболезненно решить возникшие проблемы. Зато с того момента правобережная Молдова полностью отказалась от потребления российского газа: топливо для внутреннего рынка Кишинев, пускай и дороже, чем раньше, закупал на европейском рынке. Российский газ с 2022 года потребляло исключительно Приднестровье. На какое-то время в этой системе воцарилась стабильность.
Однако с начала 2023 года Киев начал заявлять о том, что Украина прекратит транзит российского газа по своей территории с 1 января 2025 года. Украинские власти аргументировали это желанием лишить Москву многомиллиардных доходов от такого транзита, которые режим Путина направляет на развязанную им войну.
Кишинев пытался обсудить с Москвой сохранение поставок российского газа в Приднестровье: технически это возможно при помощи «Турецкого потока», а далее - через Трансбалканский газопровод через территорию Болгарию и Румынии. Однако эти переговоры оказались безуспешными.
Более того, за несколько дней до нового года «Газпром» объявил, что с 1 января прекратит поставки газа на территорию Молдовы по причине неуплаты Кишиневом давнишнего долга перед российской монополией в сумме 709 млн долларов.
Долг у Молдовы действительно есть. Однако, во-первых, инициированный молдавским правительством аудит показал, что документальное подтверждение имеют требования «Газпрома» к Кишиневу только на 8,6 млн долларов (российская сторона результатов этого аудита не признает). Во-вторых, должник, то есть правобережная Молдова, и так не использует российский газ - он поступает только на территорию Приднестровья, и, перекрыв газ, «Газпром», по сути, ударит «по своим». В-третьих, это самое Приднестровье за последние двадцать лет получило от «Газпрома» топлива на целых 11 миллиардов долларов, и ни о каких требованиях России по поводу этого долга речи не шло и не идет.
Тем не менее, утром 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию.
Правобережная Молдова, давно отказавшаяся от российского газа, почувствовала это немедленно: в страну перестала поступать электроэнергия, вырабатываемая Молдавской ГРЭС. Поэтому контролируемая Кишиневом часть страны тут же закупила электричество на европейских рынках, где оно, разумеется, стоило дороже, чем произведенное в Приднестровье. Уже 3 января молдавское Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение повысить потребительские тарифы на электроэнергию на 65-75%. Если не считать этого заметного повышения цен, жители правобережной части Молдовы результатов прекращения поставок газа из России не заметили.
Холод и тьма
Зато у Приднестровья плана на этот случай явно не было. В первое утро 2025 года жители Тирасполя, Бендер, Рыбницы и других городов непризнанной республики обнаружили, что батареи в их квартирах холодные. Сотни предприятий Приднестровья остановились или перешли на ночной режим работы. Школьникам и студентам вузов продлили зимние каникулы. В самых больших городах региона открыли пункты обогрева и вывели на улицы полевые кухни.
Главный поставщик электроэнергии в регионе Молдавская ГРЭС перешла на работу на накопленном еще с 2013 года угле - конструкция электростанции позволяет работу не только на газе. По словам приднестровских властей, этих запасов хватит еще на несколько недель. Однако с целью экономии в регионе ввели веерные отключения света - в среднем по пять часов в сутки.
Для многих бытовых потребителей газа в Приднестровье ситуацию облегчает то, что газ в конфорках их плит не пропал: какое-то количество топлива сохранилось прямо в трубе газопровода, и коммунальщики нашли способы доставить его до кухонь большинства жителей многоквартирных домов.
Однако на сколько хватит этого газа, непонятно. Поэтому самыми ходовыми товарами в Приднестровье в первые дни 2025 года стали электроплитки и «дуйки» - так тут называют электрические тепловентиляторы. Квартиры, оборудованные кондиционерами, начали называть «козырными», а жители частного сектора из тех, что побогаче, закупались дизельными генераторами.
Но теплая погода, установившаяся здесь в начале января, способствовала тому, что паника первых дней нового года, когда люди выстраивались в очереди за одеялами и нескоропортящимися продуктами, не нуждающимися в термообработке, типа сыра и печенья, сменилась ироничным отношением к происходящему. Пришедшее затем похолодание тоже не воспринимается в качестве трагедии.
«Все нормально! Только спим одетыми. Ложимся - одна пластиковая бутылка с горячей водой бабке моей, другая – себе…», - рассказывает о методах борьбы с ночным холодом пожилой житель Бендер. Его коллега перебивает: «И одну между вами?» «Нет, до такого мы еще не дошли, - смеется тот. - А это значит, что ситуация у нас хоть и неприятная, но вполне терпимая».
Разумеется, в непризнанной республике не обходится без эксцессов. В одном из сел возле Тирасполя оставшаяся без опеки родственников бабушка шесть дней провела в холодной хате, прежде чем ее хватились соседи. Приднестровские СМИ регулярно сообщают об отравлениях местных жителей угарным газом: непризнанная республика была газифицирована практически на сто процентов, и годами не работавшие печки становились источником проблем для своих хозяев.
Тем не менее, власти Приднестровья развернули в местной прессе и в телеграм-каналах информационную кампанию, объясняя, как можно утеплить помещение, где можно переждать кризис пожилым или больным людям, а также кто виноват в сложившейся ситуации. Ответ Тирасполя на последний вопрос однозначен - это президент Молдовы Майя Санду, которая якобы хочет заморозить Приднестровье. Информационное пространство в непризнанной республике монополизировано ее властями, поэтому альтернативную точку зрения здесь можно услышать только в кухонных разговорах между «своими», говорят Би-би-си жители Приднестровья.
Впрочем, такая версия объяснения причин происходящего распространена не только в непризнанной республике.
Дед Далалояна
Молдавское село Грэдиница расположено на холме, с которого легко можно увидеть ряд высоток столицы Приднестровья, Тирасполя. На фоне пронизывающего холодного ветра, сомнительного качества дороги и общей серости окружающего пейзажа ярко-красная куртка местного жителя, бодрого 73-летнего мужчины по имени Виктор выделяется так, как будто это она, а не дендрологический парк «Леунтя» является главной достопримечательностью села.
В определенном смысле так оно и есть. На рукаве куртки деда Виктора нашит российский триколор, на спине - надпись «Олимпийская команда России». Куртку ему прислал из Москвы внук, чемпион олимпиады в Токио по спортивной гимнастике, уроженец Тирасполя и гордость всего Приднестровья Артур Далалоян. Рассказывая об этом, мужчина уже с первых реплик переходит на украинский язык, объясняя: так легче, да и вообще в этом селе почти все так разговаривают.
Еще с 2023 года Далалоян пребывает под санкциями Украины. Возможно, поэтому его деду Владимир Зеленский не нравится. Президент Молдовы Майя Санду ему не нравится тоже. Мол, вместе сговорились и хотят холодом «задушить» Приднестровье.
Вслед за российской пропагандой дед Виктор сомневается в легитимности Санду: «Молдова-то за нее не голосовала ни грамма. Только за границей кто-то» (на прошлогодних президентских выборах Майю Санду действительно массово поддержали молдаване, голосовавшие за пределами своей страны).
Хотя в Грэдинице проблем с газом и светом нет, дед Виктор на всякий случай купил несколько баллонов с топливом: по телевизору он слышал, что и Кишинев полным ходом готовится к веерным отключениям и к холоду в квартирах.
«Виновата, понятно, только Санду. Надо ехать в Россию, добиваться, договариваться, составлять контракт. А она что? России 700 млн долларов задолжала, а отдавать не хочет. Приезжает к людям, которые со своими пенсиями выживают еле-еле, и предлагает им покупать газ втридорога. Вон езжайте в Копанку, вам там много об этом расскажут», — говорит он и машет рукой в сторону многоэтажек Тирасполя, а заодно и расположенного рядом села Копанка, крайнего населенного пункта на контролируемой Кишиневом территории.
Копанка против нового света
Копанка - одно из полутора десятков молдавских сел, которые еще с советских времен присоединены к коммуникациям Приднестровья. То есть газ или свет эти села получают именно из непризнанной республики. И теперь, когда она погрузилась в пучину энергетического кризиса, они мерзнут и страдают от веерных отключений электроэнергии с Приднестровьем за компанию.
На прошлой неделе президент Майя Санду объехала несколько таких сел, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах и предложить выход из положения. В Копанке ее общение с местными жителями совсем не сложилось.
План Санду, которым она поделилась с собравшимися возле примарии (сельской администрации) жителями, состоял в том, что молдавская власть в ускоренном режиме проведет свои коммуникации, в первую очередь линии электропередач, к этим селам, и уже через считанные месяцы Копанка не будет зависеть от поставок тока из Приднестровья.
Да только вот реакция местных жителей на это предложение оказалась для Санду совершенно неожиданной.
«Ну, то есть она предложила провести электрику, которую она покупает в Румынии, и чтобы мы платили за нее по 5,20 лея за киловатт (0,28 доллара США). А сейчас за свет из Приднестровья мы платим меньше лея, в несколько раз дешевле. А в селе работы никакой. Где мы возьмем такие деньги? И какой реакции она ожидала?» - пересказывает события возле примарии одна из их участниц.
Беспристрастная видеозапись собрания демонстрирует, как местные жительницы перекрикивают Санду, пытающуюся им что-то тихо объяснить по-румынски. После того, как глава государства говорит: «Вы сами решаете, хотите вы оставаться в темноте или нет», на записи громко звучит адресованная ей фраза по-русски: «Валите нах** в свой Кишинев, б***ь». Санду на нее не реагирует, не очень приятный для нее разговор продолжается.
Уже на следующий день, говорят местные жители, они увидели эту запись в выпуске новостей на одном из российских федеральных телеканалов. С комментарием: вот так, мол, обычные молдаване относятся к нелегитимной главе государства, которая не может договориться с Россией о поставках энергоресурсов и ведет свою страну в нищету.
«Послали ее возле примарии неправильно, конечно. Продемонстрировали на весь мир свой уровень культуры. Конечно, в Кишиневе или даже в Каушанах до такого бы не дошло», - говорит Би-би-си местная жительница спустя несколько дней после этих событий. Наш разговор заглушает шум дизельного генератора: в Копанке только что отключили электроэнергию, и следующие пять часов магазин хозтоваров, возле которого мы стоим, будет работать именно благодаря ему.
«Но и Майя должна была понимать, что народ тут бедный. Что люди согласны терпеть какие угодно отключения ради того, чтобы платить за свет меньше. Простых баб разговоры про энергонезависимость не интересуют», - продолжает собеседница.
На этом ситуация в Копанке не успокоилась. 17 января на окраине села появилась техника молдавского оператора энергопоставок, которая должна была установить опоры под новую линию электропередач. Десятки жителей Копанки вышли на протест, заявляя, что никакого электричества из Молдовы им не нужно. Нынешние трудности, говорили они прибывшим на место журналистам, временные, и уже совсем скоро проблемы решатся, и они будут и дальше получать дешевую энергию от Приднестровья.
Примар (глава администрации) другого села, так же, как и Копанка, получающего газ и электричество из Приднестровья, сетует: до визита Санду в его населенный пункт люди как-то крутились, пытались найти выход из ситуации сами. Приехала президент, пообещала помочь жителям дровами, и уже на следующий день в примарию поступило пару сотен заявок на дрова «от президента». Все бы хорошо, только где именно их взять, Санду не сказала.
Курьезный случай произошел в еще одном таком селе, Варнице. Майя Санду пообещала поставить сюда несколько генераторов, и свое обещание сдержала: через несколько дней в село доставили аж четыре генератора. Проблема состояла в том, что два из них выдавали напряжение по американскому стандарту, 110 вольт, а еще два - 300 вольт, но не нужные 220. Местный электрик вмешиваться в работу неведомых ему аппаратов не рискнул, поэтому генераторы уехали обратно в Кишинев.
«Но, если серьезно, то на днях я провел совещание на эту тему с нашим мелким бизнесом, - говорит примар Варницы Александр Никитенко. - Там мнение однозначное: пусть лучше газ и свет будут дорогие, но они будут вообще».
Да и обычные жители Варницы на самом деле подорожание энергоресурсов с приднестровского до общемолдавского уровня переживут, уверен он. Да, малоимущим нужно будет озаботиться подачей документов на государственные компенсации части стоимости энергоресурсов, всем без исключения селянам нужно будет научиться экономить энергию, но «большой проблемы как таковой не будет», считает Никитенко.
«Не надо предлагать нам бусы»
Если для правобережной части Молдовы нынешний кризис обернулся необходимостью платить за энергоносители больше, чем раньше, но ценой этого стало полное отсутствие отключений электроэнергии и наличие газа в трубах, то ситуация Приднестровья на этом фоне выглядела вовсе безрадостной.
Еще в декабре и в первые дни января Молдова предлагала Приднестровью помощь с закупками энергоресурсов на внешних рынках - читай, по рыночным ценам. Но глава непризнанной республики Вадим Красносельский сначала утверждал, что никакой помощи Кишинев Приднестровью не предлагал. А потом - когда молдавские власти продемонстрировали официальные письма, направленные в Тирасполь на эту тему, - представители приднестровских властей заявили, что лучше бы Кишинев повлиял на Киев, чтобы тот не прекращал транзит российского газа, а еще лучше - предоставил бы Приднестровью возможность вести собственную внешнеэкономическую деятельность.
Да и вообще, на уровне риторики представители непризнанной республики, казалось, воспринимали саму идею помощи со стороны Кишинева в штыки.
«Предлагать нам бусы и мешок сухарей на надо… Если кто-то думает, что Приднестровье упадет на колени и будет проситься в Молдову, а вы будете издеваться над приднестровским народом, как это было и ранее, ничего не получится у вас. Ваши надежды не оправдаются», - заочно обратился Вадим Красносельский к молдавским властям на пресс-конференции 8 января.
Им вторила и официальная Москва. В какой-то момент спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что «блокирование Молдовой поставок газа в Приднестровье» является «неонацизмом».
В какой-то момент в ситуацию попытался включиться и Киев. После телефонного созвона Майи Санду и Владимира Зеленского украинский президент заявил, что Украина готова помочь «преодолеть гуманитарный кризис в Приднестровье».
«Украина может помочь углем. Однако пока мы не видим соответствующей реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра», - заявил он 12 января.
Некоторые украинские комментаторы даже допускали, что проактивная позиция Киева - например, решение энергокризиса в Приднестровье благодаря вмешательству Украины, - позволила бы изменить геополитический расклад в регионе и даже, в идеальном сценарии, ликвидировать приднестровскую «государственность».
Впрочем, источник Би-би-си в дипломатических кругах Украины называл такие ожидания беспочвенными: мол, любые поставки газа или угля не сделают жителей Приднестровья проукраински настроенными и не заставить их полюбить «братьев» с правого берега Днестра. Да и обычные украинцы тоже вряд ли поддержали бы оказание «гуманитарной помощи» пророссийскому региону в условиях тяжелейшего экономического положения, в котором находится Украина из-за начатой Россией войны.
«В конце концов, этот кризис Москва начала не из-за того, чтобы в его финале на сцену вышел Киев и все решил», - резюмировал собеседник Би-би-си.
«Потерпеть осталось чуть-чуть»
В кишиневской околополитической тусовке с первых дней энергетического кризиса называли ситуацию кризисом, созданным Россией, который будет развиваться абсолютно предсказуемо.
«Этот сценарий повторяют не впервые. Каждый раз, когда Москва хочет показать свою «силу», она перекрывает жизненно важные ресурсы, превращая обычных людей в заложников ситуации… Первая фаза - создать проблему, вторая - усилить страх людей, лишив их света и тепла. Третья - прийти в качестве спасителя», - говорил 11 января в эфире Youtube-канала Nokta.md пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ.
Вопреки прогнозам многих кишиневских комментаторов, таким «спасителем» стал (или, по крайней мере, попытался стать) не кто-то из молдавских политиков, а лидер непризнанного Приднестровья, который на несколько дней слетал в Москву, а, вернувшись в Тирасполь, заявил, что после переговоров на уровне «Министерства энергетики России» «газоснабжение для нужд жителей региона и функционирования экономики будет восстановлено в формате гуманитарно-технической помощи».
«Газ будет подан в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и промышленных предприятий именно Приднестровья. Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, - это факт. Потерпеть осталось чуть-чуть», - заявил Красносельский на пресс-конференции 15 января.
Представители молдавской власти обращали внимание на то, что глава непризнанной республики не предоставил никаких деталей своих московских договоренностей, а формат поставок газа в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи и, судя по всему, без привлечения к этому официального Кишинева, является как минимум странным.
Дошло до того, что премьер-министр Молдовы Дорин Речан после отдельного разговора с Красносельским заявил, что того в столице России просто ввели в заблуждение.
«Москва не предложила решение по природному газу и ввела в заблуждение неконституционную администрацию на левом берегу Днестра», - заявил он.
На арену выходит посредник
Тем не менее, в начале этой недели схема, по которой Россия, похоже, намеревается возобновить поставки газа в Приднестровье, начала вырисовываться четче.
Сначала российская газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что Москва и Тирасполь прорабатывают модель поставок не по «Турецкому потоку», а путем закупки газа на европейском спотовом рынке при помощи компании-посредника. Расходы на такие закупки компенсировал бы российский бюджет.
А уже утром 15 января Служба информации и безопасности - молдавская спецслужба - сообщила о допросе предпринимателя Аркадия Викола. Он является совладельцем фирмы Natural Gas DC, которая днем ранее подписала «рамочный контракт» на поставку газа в Приднестровье.
«У нас нет контракта с «Газпромом», и газ, который мы намерены туда поставлять, будет закупаться, если вообще будет, у европейских трейдеров и на биржах», - заявил он в интервью Ziarul National.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский сейчас фактически требует от Молдовы дать добро на запуск схемы с этим посредником.
Однако молдавские власти, насколько об этом можно судить по их публичным заявлениям, категорически против привлечения в схему поставок газа любых посредников: по действующему законодательству, единственным поставщиком топлива в Приднестровье может быть компания «Молдовагаз» (50% ее акций принадлежит «Газпрому», 35 - правительству Молдовы, 13 - администрации Приднестровья).
На сегодняшний день ситуация с переговорами по этому поводу, похоже, зашла в клинч.
Россия заинтересована во введении в эту схему посредника по нескольким причинам, говорит Би-би-си эксперт по вопросам безопасности из кишиневского центра Watchdog.md Андрей Курэрару.
Во-первых, Москва опасается того, что в определенный момент Кишинев может решиться на национализацию компании «Молдовагаз» - такие заявления в последние время регулярно звучат от представителей молдавской власти.
Во-вторых, схема при участии посредника позволяла бы задействовать в процессе оплаты топлива различные «серые схемы», отследить которые молдавскому правительству было крайне сложно. Например, осуществлять субсидирование этих закупок могли бы подсанкционные компании, или же через такие оплаты можно было бы реализовывать другие схемы отмывания денег.
Наконец, в-третьих, Трансбалканский газопровод, по которому, судя по всему, будут происходить поставки европейского газа в Молдову, частично проходит по территории Украины. Соответственно у нее оставалась бы техническая возможность заблокировать любой газ, так или иначе связанный с Россией. Газ же, купленный молдавской компанией-посредником на европейском рынке, формально не имел бы такой аффилиации, а значит, у Украины не было бы причин не пропускать его в Молдову.
В свою очередь, Молдова, возражая против схемы с посредником, может преследовать собственные цели. Очевидно, в Кишиневе не в восторге от того, что в энергетической системе страны появится критично важный игрок, никоим образом не связанный с государством и функционирующий независимо от нее - зато явно находящийся под заметным влиянием России.
Кроме того, в ходе переговоров о решении энергокризиса Кишинев может стремиться каким-то образом «купировать издержки» от инспирированной Москвой ситуации, последствия которой на самом деле чувствуют не только жители Приднестровья, но и - из-за повышения цен и тарифов - жители правого берега Днестра. Если это удастся, то, вполне возможно, способ встроить посредника в схему поставок будет найден - благо, режим ЧП в энергетике, введенный в Молдове в декабре, оставляет широкий спектр для трактовки законодательства.
В разговоре с Би-би-си Андрей Курэрару называет три возможных варианта действий Кишинева, которые власти могли бы применить, чтобы «выровнять» энергетическую ситуацию, сложившуюся в нынешних обстоятельствах.
Во-первых, говорит он, Молдова могла бы ввести дополнительные выплаты, которые бы взымала с посредника - то есть, по итогу, с его российской «крыши» - за прокачку каждого кубометра газа по своей территории. Во-вторых, если контрагенты не пойдут на это условие, у Кишинева есть возможность банально отбирать часть газа из трубопровода для своих потребностей. В-третьих, - но этот путь эксперт считает наименее эффективным из-за сложностей в его администрировании, - это обложение дополнительными таможенными сборами всех товаров, произведенных в Приднестровьем с использованием бесплатного для этого региона газа.
Впрочем, замечает Курэрару, в ведении переговоров по этому поводу Кишиневу понадобится известная доля мужества: входить в жесткое противостояние с Москвой в условиях, когда перед глазами стоит кровопролитная война, которую Россия прямо сейчас ведет в Украине, - будет явно непросто.
В любом случае, эксперт называет нынешний клинч в переговорах «вспышкой перед развязкой кризиса», которая, в свою очередь, может случиться в ближайшие нескольких недель.
Все на выборы
Несмотря на то, что кризис продолжается, комментаторы в Молдове и за ее пределами уже активно рассуждают, о влиянии, которое нынешняя ситуация окажет на намеченные на сентябрь этого года выборы парламента страны. Эта кампания будет критически важной, так как Молдова является парламентской республикой, в которой по конституции назначаемое парламентом правительство обладает намного большими полномочиями, чем президент.
В информационном пространстве по этому поводу преобладают две школы мысли.
Согласно первой, кризис и сопутствующие ему повышение цен и тарифов, которое, кстати, вполне может продолжиться в ближайшее время, сильно ударили по рейтингам Майи Санду и ее партии «Действие и справедливость», обладающей сейчас большинством в парламенте. Сторонники этой точки зрения утверждают, что повторить этот результат на осенних выборах Санду и ее команде не удастся, коалиционных партнеров у них на горизонте не видно, так что в лучшем случае «Действию и справедливости» придется объединяться с далекими от себя в идеологическом плане силами, в худшем - уходить в глухую оппозицию. В любом случае, говорят скептики, на ускоренном движении Молдовы в сторону Евросоюза, которое называет своим приоритетом нынешняя власть, можно поставить крест. А это, в свою очередь, чистая победа Москвы.
Сторонники другой логики говорят, что на самом деле Россия, перекрывая газ Молдове посреди зимы, преследовала цели намного масштабнее, чем просто заморозить Приднестровья. Расчет Кремля, дескать, состоял в том, что в результате внезапного перехода на дорогие европейские энергоресурсы, Молдова «посыпется», ее экономика завалится, а социальная обстановка накалится до предела. Уже одно то, что Молдова выстояла, что на правом берегу ни на час не отключали свет, является поражением Москвы и победой Санду. А до выборов, дескать, еще далеко, и рейтинги партии власти, которые действительно могли пошатнуться, можно будет подтянуть.
«Правда где-то посредине, - говорит Би-би-си кишиневский эксперт Андрей Курэрару. - Против власти сейчас, конечно, играет ее же риторика о том, что за последние два года мы ее усилиями полностью избавились от зависимости от российского газа. Вот сейчас оказывается, что это не совсем так».
Однако, продолжает он, на самом деле критически важным в этом отношении будет то, чем закончится нынешний кризис. Если Молдове не удастся добиться от России никаких компенсаций за последствия кризиса, а Приднестровье продолжит получать бесплатный газ, сотни тысяч жителей страны (и избирателей) немедленно не только почувствуют себя обманутыми и обокраденными, но и зримо ощутят это на своем кошельке. Резкое же падение уровня жизни молдаван, очень вероятно, усилит позиции политических сил из орбиты беглого олигарха Илана Шора, фактически выстроившего в нескольких регионах страны параллельную систему социального обеспечения граждан. Молдавская власть обвиняет его в создании масштабной сетки подкупа избирателей на прошлогодних президентских выборах, однако о значимых судебных приговорах по этому поводу не сообщалось.
С другой стороны, если Кишинев сумеет закрыть вопрос с энергокризисом на своих условиях, а к тому же за несколько оставшихся до выборов месяцев до суда дойдут дела организаторов «сетки Шора», и это исключит или сильно ограничит его влияние на политическую жизнь страны, да еще и в Молдову прибудут крупные деньги из Евросоюза, обещанные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен перед президентскими выборами, то ситуация для нынешней власти выглядит не так уж и плачевно.
«Среднестатистический избиратель тогда почувствует, что, мол, мы победили, что государство работает, что за него лично заступились», - говорит эксперт.
Но тут же оговаривается, что сейчас речь идет о чистом теоретизировании, для более-менее конкретных прогнозов развития политической ситуации сейчас слишком рано.
Энергонезависимость от Семена
Тем временем во дворе добротного частного дома, расположенного примерно на границе между молдавским селом Варница и микрорайоном «Северный», который административно принадлежит приднестровскому городу Бендеры, кипит работа.
Когда-то в этом доме стояла печь, но после того, как сюда провели газ, тем более смехотворно дешевый, она стала только занимать место, поэтому хозяин дома, 65-летний Семен, просто разобрал ее. Так же поступили тысячи жителей сел, оказавшихся ныне в эпицентре энергетического кризиса.
Как только газ в трубе исчез, Семен немедленно взялся за перестройку маленькой летней кухни в своем дворе. Собрать в ней небольшую печку, которая не только обогревала бы помещение, но и на которой можно готовить еду, заняло полторы недели. Дальше Семен с супругой взялись за утепление стен. В ближайших планах - оборудовать тут спальные места. Работают быстро - сейчас по ночам на улице минус пять-семь, как-то жить можно, но если ударят настоящие морозы, дело будет худо.
С дровами на растопку печки, признает Семен, сейчас действительно проблема: сильно подорожали. Но мужчина нашел решение - разобрал полуразвалившийся дощатый сарай и срезал пару старых деревьев, росших во дворе. На их место, воспользовавшись потеплением, уже высадил новые.
Образовавшейся кучи дров, говорит мужчина, хватит как минимум на первое время. А дальше - будет видно.
«Как-то на системе, когда в доме есть только газ, мы погорели. Вот сейчас мы поняли, что нужно, чтобы было и так, так. Доверие любым властям тоже закончилось: у них сегодня одно, завтра другое. Поэтому дай Бог, конечно, чтобы решилось, но рассчитывать тут нужно, в первую очередь, на себя», - говорит он.