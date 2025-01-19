«На системе, когда есть только газ, мы погорели». Как Молдова живет в условиях энергокризиса

«Среднестатистический избиратель тогда почувствует, что, мол, мы победили, что государство работает, что за него лично заступились», - говорит эксперт.

Но тут же оговаривается, что сейчас речь идет о чистом теоретизировании, для более-менее конкретных прогнозов развития политической ситуации сейчас слишком рано.

Энергонезависимость от Семена

Семен. Фото: BBC

Тем временем во дворе добротного частного дома, расположенного примерно на границе между молдавским селом Варница и микрорайоном «Северный», который административно принадлежит приднестровскому городу Бендеры, кипит работа.

Когда-то в этом доме стояла печь, но после того, как сюда провели газ, тем более смехотворно дешевый, она стала только занимать место, поэтому хозяин дома, 65-летний Семен, просто разобрал ее. Так же поступили тысячи жителей сел, оказавшихся ныне в эпицентре энергетического кризиса.

Как только газ в трубе исчез, Семен немедленно взялся за перестройку маленькой летней кухни в своем дворе. Собрать в ней небольшую печку, которая не только обогревала бы помещение, но и на которой можно готовить еду, заняло полторы недели. Дальше Семен с супругой взялись за утепление стен. В ближайших планах - оборудовать тут спальные места. Работают быстро - сейчас по ночам на улице минус пять-семь, как-то жить можно, но если ударят настоящие морозы, дело будет худо.

С дровами на растопку печки, признает Семен, сейчас действительно проблема: сильно подорожали. Но мужчина нашел решение - разобрал полуразвалившийся дощатый сарай и срезал пару старых деревьев, росших во дворе. На их место, воспользовавшись потеплением, уже высадил новые.

Образовавшейся кучи дров, говорит мужчина, хватит как минимум на первое время. А дальше - будет видно.

«Как-то на системе, когда в доме есть только газ, мы погорели. Вот сейчас мы поняли, что нужно, чтобы было и так, так. Доверие любым властям тоже закончилось: у них сегодня одно, завтра другое. Поэтому дай Бог, конечно, чтобы решилось, но рассчитывать тут нужно, в первую очередь, на себя», - говорит он.