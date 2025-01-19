В секторе Газа с задержкой вступило в силу перемирие

Еще четверо заложников должны быть освобождены на седьмой день после вступления соглашения в силу. По три заложника будут освобождаться на 14-й, 21-й, 28-й и 35-й день, а последние 14 человек должны быть освобождены в последнюю неделю. Среди заложников есть израильтяне, имеющие и гражданство Германии.

В Израиле предполагают, что 34 похищенных, по всей видимости, уже мертвы. Согласно израильскому новостному порталу Ynet, освобождение первых трех заложников должно произойти в 16:00 мск. По израильским источникам, это три гражданских лица. Примерно в это же время Израиль освободит первых около 90 палестинских заключенных. Они будут доставлены силами безопасности либо на оккупированный Западный берег реки Иордан, либо в сектор Газа.

Нетаньяху: Израиль может возобновить войну

Накануне перемирия премьер-министр Израиля Нетаньяху подчеркнул, что если соглашение провалится, то Израиль возобновит боевые действия и добьется всех поставленных целей, включая уничтожение ХАМАС. Кроме того, контингент израильских войск вдоль Филадельфийского коридора на границе с Египтом будет расширен, а не уменьшен. Детали второй и третьей фаз соглашения о прекращении войны и выводе израильских войск из сектора Газа будут обсуждаться на переговорах, которые начнутся на 16-й день перемирия.

Если переговоры второй фазы окажутся безрезультатными, то президент США Джо Байден, как и его преемник Дональд Трамп, поддержат право Израиля возобновить боевые действия в секторе Газе, указал Нетаньяху. «Если мы будем вынуждены вернуться к сражениям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью», - добавил он, не уточнив деталей.

Незадолго до начала перемирия тысячи демонстрантов в Израиле потребовали полного выполнения трехэтапного соглашения, чтобы добиться освобождения всех заложников. Родственники опасаются, что соглашение может провалиться после или даже во время первой фазы. Если боевые действия возобновятся, то многие похищенные могут остаться в секторе Газа.