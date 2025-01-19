Мексиканские власти закрывают секретный туннель, обнаруженный на границе с Соединенными Штатами, который обеспечивал доступ из города Сьюдад-Хуарес в Эль-Пасо, штат Техас, сообщил представитель мексиканской армии, добавив, что обстоятельства строительства туннеля расследуется.
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Власти Мексики обнаружили на границе с США тайный туннель
10 января мексиканские органы безопасности обнаружили на мексиканской стороне границы туннель длиной около 300 метров, оборудованный электричеством и вентиляцией.