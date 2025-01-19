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Власти Мексики обнаружили на границе с США тайный туннель

Перевод: Павел Соболев
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Тайный туннель на границе Мексики и США.
Тайный туннель на границе Мексики и США. Фото: HERIKA MARTINEZ / AFP / Scanpix

Мексиканские власти закрывают секретный туннель, обнаруженный на границе с Соединенными Штатами, который обеспечивал доступ из города Сьюдад-Хуарес в Эль-Пасо, штат Техас, сообщил представитель мексиканской армии, добавив, что обстоятельства строительства туннеля расследуется.

10 января мексиканские органы безопасности обнаружили на мексиканской стороне границы туннель длиной около 300 метров, оборудованный электричеством и вентиляцией.

По словам генерала Хосе Лемуса, командующего гарнизоном Сьюдад-Хуареса, туннель был встроен в канализационную систему между двумя городами и позволял передвигаться людям и контрабанде.

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