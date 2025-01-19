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Эстонская волость будет платить стипендии студентам-магистрантам

Перевод: Павел Соболев
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Банкноты евро. Иллюстративное фото.
Банкноты евро. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Волостная управа Ярве на заседании 22 августа прошлого года единогласно приняла постановление, устанавливающее порядок назначения студенческих стипендий в Ярваской волости. Постановление вступило в силу с 1 января этого года.

Целью присуждения стипендии является поддержка студентов из Ярваской волости, которые продолжили обучение в магистратуре эстонского или зарубежного высшего учебного заведения, чтобы они могли больше посвятить себя учебе и не терять связь с родным местом. Размер стипендии составляет 1500 евро и предоставляется студенту один раз.

Стипендия финансируется как из бюджета волости, так и за счет пожертвований, образующих стипендиальный фонд. Ежегодно может присуждаться одна или несколько стипендий в зависимости от суммы накопленного стипендиального фонда.

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