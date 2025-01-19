Волостная управа Ярве на заседании 22 августа прошлого года единогласно приняла постановление, устанавливающее порядок назначения студенческих стипендий в Ярваской волости. Постановление вступило в силу с 1 января этого года.
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Эстонская волость будет платить стипендии студентам-магистрантам
Целью присуждения стипендии является поддержка студентов из Ярваской волости, которые продолжили обучение в магистратуре эстонского или зарубежного высшего учебного заведения, чтобы они могли больше посвятить себя учебе и не терять связь с родным местом. Размер стипендии составляет 1500 евро и предоставляется студенту один раз.