Этим летом парад в честь победы в Освободительной войне пройдет в Пярну.
Назван город, где этим летом пройдет парад победы
По словам специалиста отдела стратегической коммуникации Кайтселийта Танеля Рютмана, по традиции, предложение о месте проведения парада делает президент, а парад проводит Кайтселийт. В этот раз парад пройдет на площадке перед пярнуским театром «Эндла».
В 1992 году торжественное построение членов Кайтселийта прошло в саду дворца Кадриорг. В 1993 году торжественное построение Сил обороны прошло прежде всего в Таллинне, где флаги благословили и передали подразделениям. В Тарту подразделения выстроились на Ратушной площади.
В 1994 году парад вновь прошел в Тарту, затем он прошел в Пярну, Нарве, Выру, Вильянди, Валге, Хаапсалу, Пярну, Пылва, Йыхви, Раквере, Пайде, на Сааремаа в качестве морского парада, в Рапла, в Таллинне, в Йыгева, в Вильянди, в Тарту, в Пярну, в Хаапсалу, в Валге, в Кярдла, в Выру, в Раквере, в Таллинне и в Тарту. В 2020 году парад отменили из-за эпидемии коронавируса, но в следующем году он вновь прошел в Пайде, в 2022 году в Курессааре, а в позапрошлом году в Вильянди. В прошлом году парад прошел в Нарве.
День победы в Освободительной войне - государственный праздник Эстонии, который отмечается 23 июня с 1934 года. В этот день отмечается годовщина победы над Балтийским ландесвером под Цесисом 23 июня 1919 года.