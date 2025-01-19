Назван город, где этим летом пройдет парад победы

В 1994 году парад вновь прошел в Тарту, затем он прошел в Пярну, Нарве, Выру, Вильянди, Валге, Хаапсалу, Пярну, Пылва, Йыхви, Раквере, Пайде, на Сааремаа в качестве морского парада, в Рапла, в Таллинне, в Йыгева, в Вильянди, в Тарту, в Пярну, в Хаапсалу, в Валге, в Кярдла, в Выру, в Раквере, в Таллинне и в Тарту. В 2020 году парад отменили из-за эпидемии коронавируса, но в следующем году он вновь прошел в Пайде, в 2022 году в Курессааре, а в позапрошлом году в Вильянди. В прошлом году парад прошел в Нарве.