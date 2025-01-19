МНЕНИЕ Легко упрекать женщин в падении рождаемости, но где ответственность мужчин?

Может быть, я тоже задним числом пожалею, что не родила еще пару детей, ведь мой ребенок - просто чудо, как и его однодетная семья с замечательным зятем. Кстати, они тоже вышли из второй пенсионной ступени, чтобы сделать дом более пригодным для жизни. Но это к слову.

Уже десятилетиями я замечаю, что проблема низкой рождаемости волнует в основном мужчин, которые постоянно упрекают женщин за нежелание рожать. А может, стоит взглянуть на себя? Или на своих сыновей? Я не буду говорить о качестве спермы или том, что использование презервативов не способствует рождаемости. Дело в ответственности. Ребенок - это совместное творение двух существ. И оба должны вкладываться в него.

Послушайте, мужчины, может, научите своих сыновей не просто заводить детей, а по-настоящему их хотеть: растить, любить, заботиться и воспитывать. Ответственность за совместное творение должна быть общей.

Конечно, есть матери, которые «компостируют мозги» отцам своих детей, спорят об опеке, запрещают или ограничивают общение. Всякое бывает. Но могу сказать из личного опыта: лучших, понимающих утешителей, заботливых и терпеливых нянь, чем некоторые мужчины, я не знаю. А женщины, как ни странно, часто бывают довольно эгоистичны в отношении своих детей - иногда оправданно, иногда нет.

Итак, к чему я веду: силой рожать не заставишь. А в ответ на комментарии скажу: в наше время аборт - это редкий способ избежать беременности. Существуют другие методы, такие как, например, экстренные противозачаточные таблетки. И тем, кто вспоминает «добрые старые советские времена», напомню: в те годы первородящую, вставшую на учет, чаще всего спрашивали: «Ну что, пришли на аборт?», вместо того чтобы объяснять, насколько вредна эта процедура.

Конечно, ни одна мать не хочет плохой жизни для своего ребенка, плохой еды, скудного образования или отсутствия перспектив. Поэтому, мужчины, воспитывайте, пожалуйста, способных, умных и эмпатичных сыновей! Именно вы, мужчины. Чтобы потом не ворчать на женщин.