Какова политическая культура в Тарту: есть ли в ней место для дураков?

Премьер-министру Кристену Михалу в последние дни было уделено много внимания из-за информационного часа в Рийгикогу, где, отвечая на вопрос члена Центристской партии Анастасии Коваленко-Кылварт, он сказал в рабочий микрофон: «Дураком быть трудно». По словам членов горсобрания Тарту, в городском парламенте университетской столицы подобного не происходило.
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Позже реформист Кристен Михал заявил, что его выпад был направлен не против Коваленко-Кылварта, а был задуман как важное замечание для коллеги по правительству - сидевшего рядом с ним министра инфраструктуры Владимира Света.