Вс, 19.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

В Пярну при обработке тротуаров соль заменили гранитной крошкой, травм при падениях стало меньше

Перевод: Павел Соболев
Copy
Главным оружие в борьбе со скользкими тротуарами в Пярну в этом году сделали гранитную крошку.
Главным оружие в борьбе со скользкими тротуарами в Пярну в этом году сделали гранитную крошку. Фото: Urmas Luik

Из-за таяния снега, начавшегося на прошлой неделе, многие тротуары стали скользкими. Этой зимой в Пярну было решено отказаться от соли и использовать вместо нее гранитную крошку в целях добиться, чтобы на тротуарах не было скользко. Pärnu Postimees поинтересовался в местной больнице, насколько эффективна гранитная крошка при борьбе с падениями, или, иными словами, скольким людям потребовалась помощь.

Наиболее частыми травмами при падении на скользкой улице являются травмы голеностопного сустава, переломы запястья и сотрясение мозга. При сотрясении, ушибе или растяжении тело начинает болеть в районе пораженного сустава или мышцы. Со временем отеки и синяки могут увеличиваться.​​

Заведующая отделением экстренной медицинской помощи Пярнуской больницы Марит Ыун сообщила в пятницу, что по сравнению с декабрем было меньше травм при таком же количестве падений. «Вчера было два падения, одно позавчера. Ситуация довольно хорошая. Не могу сказать, это люди более осторожны или же щебенка помогает, - отметила Ыун и признала, что ситуация в Таллинне очень плохая. - Там за дверью EMO очередь. А вот у нас, к счастью, ничего ужасного нет, все совершенно спокойно».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх