В Пярну при обработке тротуаров соль заменили гранитной крошкой, травм при падениях стало меньше

Наиболее частыми травмами при падении на скользкой улице являются травмы голеностопного сустава, переломы запястья и сотрясение мозга. При сотрясении, ушибе или растяжении тело начинает болеть в районе пораженного сустава или мышцы. Со временем отеки и синяки могут увеличиваться.​​

Заведующая отделением экстренной медицинской помощи Пярнуской больницы Марит Ыун сообщила в пятницу, что по сравнению с декабрем было меньше травм при таком же количестве падений. «Вчера было два падения, одно позавчера. Ситуация довольно хорошая. Не могу сказать, это люди более осторожны или же щебенка помогает, - отметила Ыун и признала, что ситуация в Таллинне очень плохая. - Там за дверью EMO очередь. А вот у нас, к счастью, ничего ужасного нет, все совершенно спокойно».