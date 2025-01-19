Из-за таяния снега, начавшегося на прошлой неделе, многие тротуары стали скользкими. Этой зимой в Пярну было решено отказаться от соли и использовать вместо нее гранитную крошку в целях добиться, чтобы на тротуарах не было скользко. Pärnu Postimees поинтересовался в местной больнице, насколько эффективна гранитная крошка при борьбе с падениями, или, иными словами, скольким людям потребовалась помощь.
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В Пярну при обработке тротуаров соль заменили гранитной крошкой, травм при падениях стало меньше
Наиболее частыми травмами при падении на скользкой улице являются травмы голеностопного сустава, переломы запястья и сотрясение мозга. При сотрясении, ушибе или растяжении тело начинает болеть в районе пораженного сустава или мышцы. Со временем отеки и синяки могут увеличиваться.