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Жители эстонского города собирают подписи против платной парковки

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

На портале rahvaalgatus.ee создается петиция против введения платной парковки на центральных улицах Вильянди с 1 июня. Подписать петицию пока нельзя, но есть возможность внести предложения по ее доработке.

Организатор петиции планирует собрать не менее 150 подписей жителей Вильянди, что составляет более одного процента избирателей города. Это обязывает городское собрание рассмотреть вопрос, хотя само обсуждение не гарантирует изменения или отмены постановления.

В петиции говорится, что ее подписанты выступают против постановления «О платной зоне парковки и парковочном сборе в Вильянди». Люди недовольны тем, что новое правило ставит часть жителей в сложное положение, особенно в условиях экономической нестабильности. Например, жители домов, расположенных в зоне платной парковки, будут вынуждены платить 25 евро в месяц за право оставить машину у своего дома.

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