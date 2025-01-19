На портале rahvaalgatus.ee создается петиция против введения платной парковки на центральных улицах Вильянди с 1 июня. Подписать петицию пока нельзя, но есть возможность внести предложения по ее доработке.
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Жители эстонского города собирают подписи против платной парковки
Организатор петиции планирует собрать не менее 150 подписей жителей Вильянди, что составляет более одного процента избирателей города. Это обязывает городское собрание рассмотреть вопрос, хотя само обсуждение не гарантирует изменения или отмены постановления.