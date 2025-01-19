Клуб вратаря сборной Эстонии Карла Якоба Хейна «Вальядолид», борющийся за выживание в испанской высшей лиге, получил плохие новости.
Одноклубник вратаря сборной Эстонии по «Вальядолиду» получил тяжелую травму и выбыл на долгий срок
В пятницу «Вальядолид» с Хейном в воротах проиграл «Эспаньолу» со счетом 1:2 в очередном матче примеры. Помимо потерянных очков, вальядолидцы потеряли и своего лучшего бомбардира Рауля Моро.
Теперь стало ясно, что 22-летний нападающий будет отсутствовать на поле как минимум два-три месяца. Молодому человеку, сломавшему ключицу, предстоит операция, а затем длительный период восстановления.
Травма Моро уже во время игры выглядела довольно некрасиво. После того, как он некоторое время пролежал на траве, его унесли с поля на носилках.
«Вальядолид» остается в зоне вылета в чемпионате Испании, занимая 19-е место среди 20 команд. У команды 15 очков, набранных в 20 турах, на данный момент команда отстает от «Алавеса», идущего на спасительном 17-м месте, на 5 очков.