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Санкции США парализуют теневой флот России

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Нефтяные танкеры.
Нефтяные танкеры. Фото: CLEMENT MAHOUDEAU

Более трети танкеров, перевозящих российскую нефть, остановились из-за новых санкций США. По данным MarineTraffic и LSEG, как минимум 65 судов простаивают в российских водах, а также вблизи портов Сингапура и Китая, пишет Reuters.

Санкции, введённые в начале года, нацелены на 183 танкера из теневого флота, которые Россия использовала для обхода западных ценовых ограничений на нефть. По оценкам, в 2023 году Россия задействовала около 600 таких судов, а новые санкции затронули примерно 10 процентов мирового нефтяного флота.

Как сообщают аналитики, цитируемые Reuters, вызванный санкциями дефицит танкеров, вероятно, будет восполнен судами, не подпадающими под ограничения, поскольку Индия и Китай наращивают импорт нефти из альтернативных источников.

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