Более трети танкеров, перевозящих российскую нефть, остановились из-за новых санкций США. По данным MarineTraffic и LSEG, как минимум 65 судов простаивают в российских водах, а также вблизи портов Сингапура и Китая, пишет Reuters.
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Санкции США парализуют теневой флот России
Санкции, введённые в начале года, нацелены на 183 танкера из теневого флота, которые Россия использовала для обхода западных ценовых ограничений на нефть. По оценкам, в 2023 году Россия задействовала около 600 таких судов, а новые санкции затронули примерно 10 процентов мирового нефтяного флота.