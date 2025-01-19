Санкции США парализуют теневой флот России

Санкции, введённые в начале года, нацелены на 183 танкера из теневого флота, которые Россия использовала для обхода западных ценовых ограничений на нефть. По оценкам, в 2023 году Россия задействовала около 600 таких судов, а новые санкции затронули примерно 10 процентов мирового нефтяного флота.