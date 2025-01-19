Дональд Трамп поделился своими планами на первую неделю президентства

Трамп заявил, что темой его инаугурационной речи будут «единство и сила», а также слово «справедливость».

«Потому что вы должны относиться к людям справедливо. Вы не можете просто сказать: "О, все будет прекрасно". Знаете, мы прошли через ад в течение четырех лет с этими людьми. И поэтому, знаете, с этим надо что-то делать», - сказал он.

Американский избранник сказал, что массовая депортация иммигрантов без документов будет для него главным приоритетом. Он не назвал точной даты или города, где начнутся депортации, но сказал, что они начнутся в ближайшее время.

«Это начнется очень рано, очень быстро. Я не могу сказать, в каких городах, потому что все развивается. И я не думаю, что мы хотим сказать, какой город. Вы увидите это собственными глазами. Мы должны вывести преступников из нашей страны», - сказал Трамп.

Республиканец отметил, что еще не определил, сколько указов он подпишет после вступления в должность, но считает, что это будет «рекордное» количество.

«Мы имеем рекордное количество документов, которые я подпишу сразу после этой [инаугурационной] речи», - отметил он.

Также Трамп сказал, что, вероятно, посетит Лос-Анджелес на следующей неделе, чтобы оценить ущерб от лесных пожаров.

«Я собирался поехать, собственно, еще вчера, но подумал, что будет лучше, если я поеду как президент. Я думаю, что это будет немного более уместно», - добавил он.

Также, как писала «Европейская Правда», Трамп заявил, что «скорее всего» отложит запрет TikTok на 90 дней после вступления в должность.

Ожидается, что инаугурация Трампа будет перенесена в помещение из-за опасно низких температур, которые прогнозируются в Вашингтоне.

Последним президентом, который принимал присягу в помещении, был Рональд Рейган в 1985 году, когда дневная температура опускалась ниже -13 по Цельсию. Рейган принял присягу в ротонде Капитолия. Его инаугурационный парад был отменен.

Сейчас в США продолжается активная подготовка к инаугурации Трампа, а Национальная гвардия объявила о ряде обновленных мер безопасности, чтобы избежать проблем, которые имели место во время протестов 6 января четыре года назад.