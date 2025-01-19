Во избежание упреков в кумовстве: для поиска нового главы Тартуского рынка наняли таллиннскую фирму

Конкурс был совершенно беспристрастным и был организован компанией по поиску персонала, потому что члены совета хотели найти лучших кандидатов и избежать того, чтобы потом никто не указал пальцем на совет, рассказал председатель совета рынка Яанус Крийск. «Время от времени мы до сих пор читаем в СМИ, что, возможно, кто-то одарил кого-то работой. В нашем случае такого сомнения возникнуть не может», - добавил он.