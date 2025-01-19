ВИДЕО На горнолыжном курорте в Испании сломался подъемник, есть пострадавшие

Авария на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун привела к тому, что десятки людей получили ранения, 17 из них - серьезные, сообщают власти Арагона. На данный момент погибших нет, хотя спасательные работы продолжаются.

Гражданская гвардия утверждает, что «кресельный подъемник упал с высоты 15 метров». Причины аварии пока неизвестны.

#ÚLTIMAHORA #Astún Nueve heridos muy graves, ocho graves y de momento se desconoce cifra total de heridos porque siguen evacuando. La más grave es una mujer y la van a trasladar al Servet en helicóptero. pic.twitter.com/ypVTb9Qra3 — Huesca esRadio (@EsRadio_Huesca) January 18, 2025

24 кареты скорой помощи и вертолетов были развернуты для оказания помощи и транспортировки пострадавших. В больницах работает дополнительный персонал для лечения всех пострадавших.

Авария произошла в Астуне, зоне зимних видов спорта в Пиренеях на севере Испании вблизи границы с Францией.

«Шокирован новостью об аварии на горнолыжном курорте Астун. Я говорил с президентом Арагона, чтобы предложить ему всю поддержку правительства. Вся наша любовь к пострадавшим и их семьям», - написал в социальной сети X (Twitter) глава правительства Испании Педро Санчес.

Напомним, на канатной дороге в польских Татрах в прошлом году в августе пришлось организовывать эвакуацию туристов, которые застряли на линии и вершине из-за неисправности подъемника после грозы.

В Турции весной 2024 года с канатной дороги эвакуировали более сотни людей после падения одной из опор и обрыва кабины, в результате чего один пассажир погиб.