Осадки в понедельник ожидаются только в островной части Эстонии

Местами туман. Ветер западный и северо-западный, 3-9, на северном побережье порывами до 15 м/с. После полуночи ветер слабее, северных направлений. Температура воздуха - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На дорогах скользко.

Днем переменная облачность. Вечером на островах возможны небольшие дожди или мокрый снег. Ветер восточных направлений, 2-8, вечером на островах порывами до 12 м/с.

Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, к вечеру несколько похолодает. На дорогах по-прежнему скользко.