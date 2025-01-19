РАУЛЬ ЭАМЕТС Все будут платить? Вопросы о высшем образовании, остающиеся без ответа

Это не решит, однако, проблему с теми специальностями, которые непопулярны, но которые нужны стране. Например, со специальностью учителя математики. Вопрос в том, должно ли обучение по определенным предметам регулироваться платой за обучение или государство должно просто платить учителям математики больше, чем учителям языка.

Более мягкий вариант «системы единиц» будет означать, что студентам-кандидатам по так называемым нужным государству специальностям самим не придется ничего доплачивать. В случае остальных специальностей обучение будет платное.

Ни одно из этих черно-белых решений не является идеальным. В случае с бесплатным образованием у государства может просто не хватить денег, чтобы обеспечить обещанный уровень финансирования (1,5 процента) в трудные времена. Как это обычно и бывает сегодня.

Полная оплата создает образовательное неравенство, потому что тогда только дети из богатых семей могут позволить себе учиться, а у нас также нет правильно функционирующей системы студенческих кредитов или поддержки. Министерству образования предстоит приложить немало усилий, чтобы сделать образовательный кредит «удобным для пользователя». Среднестатистический эстонец скорее придерживается принципа «я не беру кредит».

Третья версия просто слишком новаторская, наш бюрократический административный аппарат ее не проглотит. Хотя это было бы максимально честно и в соответствии с принципами рыночной экономики.