Вопрос финансирования высшего образования шипит на медленном огне, и есть опасение, что в процесс этой варки не выйдет такого супа, который удовлетворил бы все стороны. В Минобразования есть комиссия, которая должна внести ясность в финансирование высшего образования. Денег не хватает, но нам нужны образованные люди, пишет главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.
РАУЛЬ ЭАМЕТС ⟩ Все будут платить? Вопросы о высшем образовании, остающиеся без ответа
Проще говоря, у нас есть два крайних варианта финансирования высшего образования. С одной стороны, это та система, которая действительна сегодня, вернее, была действительна. А именно, бесплатное высшее образование, где возможности вуза подзаработать относительно ограничены, и обучение может быть платным только для иностранных студентов.
«Бесплатно» означает, что за него платит налогоплательщик. От этой системы постепенно отказались, и все больше и больше платного образования входит в учебные программы на эстонском языке, особенно в магистратуре.
Другая крайность - студенты платят за все в соответствии с реальной стоимостью обучения. Цены могут довольно сильно различаться, ведь понятно, что юридическое и медицинское образование не совсем одинаковы по стоимости. Более мягкий вариант - это так называемая единая и относительно низкая плата за обучение, которая применяется ко всем дисциплинам, как, например, это действует в Нидерландах.
На самом деле, существует и гибридный вариант: государство как бы отдает деньги, которые планирует потратить на высшее образование, поступающим студентам, речь о так называемой системе образовательных единиц. Студенты затем голосовали бы ногами и относили государственные деньги в университет, где они планируют изучать свою будущую специальность.
Университеты, которые преподают плохо или преподают предметы, на которые нет рыночного спроса, останутся без этих денег. В случае такой схемы больше не осталось бы отдельной государственной поддержки высших учебных заведений. Это была бы национальная рыночная экономика, где спрос и предложение определяют то, что изучается.
Это не решит, однако, проблему с теми специальностями, которые непопулярны, но которые нужны стране. Например, со специальностью учителя математики. Вопрос в том, должно ли обучение по определенным предметам регулироваться платой за обучение или государство должно просто платить учителям математики больше, чем учителям языка.
Более мягкий вариант «системы единиц» будет означать, что студентам-кандидатам по так называемым нужным государству специальностям самим не придется ничего доплачивать. В случае остальных специальностей обучение будет платное.
Ни одно из этих черно-белых решений не является идеальным. В случае с бесплатным образованием у государства может просто не хватить денег, чтобы обеспечить обещанный уровень финансирования (1,5 процента) в трудные времена. Как это обычно и бывает сегодня.
Полная оплата создает образовательное неравенство, потому что тогда только дети из богатых семей могут позволить себе учиться, а у нас также нет правильно функционирующей системы студенческих кредитов или поддержки. Министерству образования предстоит приложить немало усилий, чтобы сделать образовательный кредит «удобным для пользователя». Среднестатистический эстонец скорее придерживается принципа «я не беру кредит».
Третья версия просто слишком новаторская, наш бюрократический административный аппарат ее не проглотит. Хотя это было бы максимально честно и в соответствии с принципами рыночной экономики.
Остаются всевозможные комбинации, кто-то платит, кто-то нет, все платят одинаково и поровну (немного). Одна из идей заключается в том, что деньги на обучение, предоставляемые высшим учебным заведениям, объединяются с деньгами на исследования, выделяется как бы единый кошелек. Университеты сами решают, каков объем перекрестного субсидирования, то есть они могут финансировать преподавание за счет денег на исследования, или наоборот.
Другой вариант - отсрочка платы за обучение, когда плата выплачивается только при получении достаточной зарплаты после окончания вуза. Если зарплата ниже определенного порога, эта плата не выплачивается.
Только что здесь были перечислены наиболее содержательные варианты. Ректор Таллиннского университета профессор Тыну Вийк также прокомментировал некоторые версии в своей обширной статье на ERR. Но не все. Например, он не говорил ни о системе учебных единиц, ни о полной оплате, ни о той системе, которая действовала до перехода на бесплатное образование.
На самом деле, обсуждение следует начать с несколько более общих принципов. Какую автономию мы хотим предоставить высшим учебным заведениям, насколько государство хочет диктовать, чему обучать, а чему нет. Если аббревиатура RKТ (riiklik koolitustellimus, национальный учебный заказ) не подходит, то можно говорить о выпускниках важных (стратегических) для государства направлений, которые нужны государству. Например, государство решит профинансировать обучение 50 юристов, которые завершат пятилетнее комплексное обучение, и при этом попросит деньги у остальных начинающих учебу на юриста. Собственно, так и делается сейчас, но мы почему-то не говорим об этом вслух.
Хотим ли мы объединить высшие учебные заведения, сделать Таллиннский университет филиалом Тартуского университета, а Университет естественных наук - филиалом Таллиннского технического университета, чтобы сэкономить управленческие расходы и уменьшить бессмысленную конкуренцию и дублирование?
Такое предложение было сделано в одном из концептуальных документов Стратегии образования-2035. То же самое говорилось и в отчете Гуннара Окка. Конкретное предложение было исключено из окончательной версии концептуального документа - как слишком радикальное - под давлением чиновников.
Насколько мы уверены, что хотим следовать определенным сферам ответственности и четко заявить, что на врачей и юристов учат, например, только в Тарту? Правильно ли работают университеты прикладных наук, которые, как правило, дают конкретную специальность, и люди, которые ее заканчивают, обычно тоже работают по этой специальности (полицейские, медсестры и т. д.), в отличие, например, от многих специальностей в академических высших учебных заведениях?
Изменим ли мы также модель финансирования университетов прикладных наук или мы ориентируемся только на финансирование академического высшего образования? Как должны в будущем соотноситься друг с другом прикладные вузы, профессиональные училища и академические вузы? Где грань между прикладным высшим образованием и профессиональным образованием после школы? Конечно, сегодня вопросов больше, чем хороших ответов. Без решения этих вопросов нет смысла говорить о моделях финансирования. Прежде всего, необходимо составить общую картину.
На данный момент похоже, что начинается какое-то решение проблемы, вероятно, будет долгая дискуссия, но так как у всех сторон очень разные интересы, никакого соглашения достичь не удается, и нынешняя ситуация, когда платное образование потихоньку скрывается под видимостью бесплатного образования (и эта доля постоянно увеличивается), сохранится и в ближайшем будущем.