Насколько высоко поднимется стоимость жизни в этом году?

Рейтинг поддерживается сильным государственным управлением и институциональной устойчивостью, членством в Европейском союзе и еврозоне, а также продолжающееся низкой долговой нагрузкой и позицией чистого кредитора, сообщает Министерство финансов.

По оценке Fitch, в 2024 году экономика Эстонии завершила год с рецессией на уровне 0,8%. Причинами слабого экономического роста агентство называет последствия пандемии COVID-19 и войны России в Украине. По прогнозам Fitch, экономический рост восстановится в 2025 году и составит 1,2%, а в 2026 году ускорится до 2,3%.

Факторы, препятствующие экономическому росту, включают рост цен на сырье, сокращение доли на мировом экспортном рынке и высокую зависимость от деревообрабатывающей промышленности. Для стабилизации долговой нагрузки и увеличения расходов на оборону предусмотрены меры по увеличению доходов до 2026 года за счет введения налога на безопасность. Также планируется сократить административные расходы на 1% от ВВП к концу 2028 года.

Fitch прогнозирует, что дефицит бюджета в 2024 году составит 3% от ВВП, снизившись до 2,6% в 2026 году. Основными рисками для бюджетной позиции являются геополитическая ситуация, неопределенность внешнего спроса и восстановление экономического роста. Ожидается, что Эстония продолжит придерживаться правил бюджета ЕС и курса на реформы, способствующие росту экономики.

По прогнозам Fitch, государственный долг вырастет до 26% от ВВП к концу 2026 года. Однако это существенно ниже медианного уровня стран с аналогичным рейтингом, который составляет 55,1%.

Инфляция, по прогнозам агентства, вырастет до 4,8% в 2025 году, а в 2026 году снизится до 3%. Банковский сектор Эстонии хорошо капитализирован, ликвиден и прибыльный, а доля проблемных кредитов остается низкой.

Fitch отмечает, что снижение рейтинга может быть вызвано значительным ростом долговой нагрузки по отношению к ВВП, обусловленным бюджетным давлением или ухудшением перспектив экономического роста. Агентство также указывает на риски для среднесрочного экономического роста из-за снижения конкурентоспособности. Дополнительным фактором риска являются геополитические угрозы, которые могут повлиять на экономический рост и бюджетную политику.

Повышение рейтинга возможно при условии сильной бюджетной политики, которая приведет к устойчивому снижению долговой нагрузки в среднесрочной перспективе, а также при ускорении экономического роста, сообщает министерство.