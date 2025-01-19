Фонд интеграции запускает языковые туры для изучающих эстонский

В течение года учащиеся смогут посетить культурно-исторические места, музеи и усадьбы по всей Эстонии. Цель поездок - укрепить знания эстонского языка, а также связь с государством и культурным пространством Эстонии.

Поездки предназначены для взрослых, чей родной язык не является эстонским, но которые хотят изучать и практиковать эстонский язык в повседневной среде. Программа включает посещение мест, раскрывающих историю, культуру и традиции Эстонии, а также активности в музеях и во время поездок. Участники получат рабочие листы, которые помогут закрепить полученные знания.

В рамках программы, например, запланированы посещения исторических зданий Тартуского университета, парка Кадриорг и расположенного там музея Kumu, скульптуры Тарвас в Раквере и многих других мест по всей Эстонии.

В этом году состоятся 37 учебных поездок, каждая из которых рассчитана на участие до 40 человек с начальным уровнем владения эстонским языком. Все поездки однодневные и преимущественно проходят по выходным. Участие бесплатное.

Участников будут собирать на Петровской площади в Нарве, с предусмотренными остановками в Йыхви и Силламяэ, чтобы сделать поездки доступными для более широкого круга людей.

В Тарту запланирована экскурсия с гидом по центру города, включающая основные достопримечательности, такие как Ратушная площадь, главное здание университета, церковь Святого Иоанна и Тоомемяги. Также участники посетят Музей спорта и Олимпийских игр, а также центр печатного и бумажного искусства TYPA, где пройдет образовательная программа.

В Таллинне участники посетят музей Kumu, а также совершат экскурсию по парку Кадриорг и Японскому саду. Запланированы посещения Исторического музея в замке Маарьямяги и Музея кино с гидом.

В Вильяндимаа программа включает экскурсию по музею и усадьбе Хеймтали, посещение Центра впечатлений «Мульги», экскурсии по церкви Халлисте и свечному заводу в Выхма.

Также запланированы обширные программы, посвященные изучению Ляэне-Вирумаа и его побережья, Ляэне-Харьюмаа, а также уездов Йыгевамаа, Ярвамаа и Валгамаа.