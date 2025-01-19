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Не имевший прав пьяный водитель устроил аварию

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Полицейская машина. Иллюстративное фото.
Полицейская машина. Иллюстративное фото. Фото: Pexels / CC0 Licence

В субботу вечером в Раквере на улице Таллинна было зафикисировано дорожно-транспортное происшествие.

Представитель полиции сообщил, что мужчина за рулем Volkswagen врезался сзади в другую машину - Jeep. К счастью, никто не пострадал. Полиция на месте выяснила, что водитель Volkswagen был пьян и к тому же не имел водительских прав.

Полиция возбудила уголовное дело. За последние сутки полиция в Эстонии выявила 24 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.

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