В субботу вечером в Раквере на улице Таллинна было зафикисировано дорожно-транспортное происшествие.
Не имевший прав пьяный водитель устроил аварию
Представитель полиции сообщил, что мужчина за рулем Volkswagen врезался сзади в другую машину - Jeep. К счастью, никто не пострадал. Полиция на месте выяснила, что водитель Volkswagen был пьян и к тому же не имел водительских прав.
Полиция возбудила уголовное дело. За последние сутки полиция в Эстонии выявила 24 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.