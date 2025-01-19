Он отметил, что схем мошенничества много и стоит быть внимательными и в других регионах. «Кое-где по Эстонии до сих пор раздаются звонки, когла человеку сообщают, что его близкий человек попал в автокатастрофу и необходимо отправить деньги на покрытие медицинских расходов или во избежание наказания», - привел он пример.

Мошенники очень умелы в оказывании психологического давления. Фото: Shutterstock

При этом Клиймант предупредил, что по чьему-либо требованию нельзя относить свои банковские карты или деньги в пакомат, а также передавать их пришедшему к дверям мошеннику, выдающему себя за сотрудника банка или представителя другой компании.

По словам Клийманта, стоит также помнить о значении PIN-кодов: PIN1 предназначен для идентификации человека, а PIN2 - для подписи. «Нельзя вводить свои коды бездумно и по чужому требованию, нельзя передавать их кому-либо или хранить вместе с документом. Вам также необходимо запомнить PIN-код вашей банковской карты и хранить кодовую страницу PIN и PUK отдельно от банковской карты. Государственные учреждения и компании никогда не запрашивают у человека коды по телефону или с помощью другого канала связи (например, электронной почты)», - поделился он инструкциями, как не попасть в ловушку.

Не жмите на неизвестные ссылки!

По мнению Клийманта, при работе в интернет-среде стоит помнить слова дедушек и бабушек - про не прыгать в воду в неизвестном месте, т. е. не надо нажимать на неизвестные ссылки.