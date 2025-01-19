За эту неделю в полицию обратились четыре человека из Ида-Вирумаа, которые понесли значительные финансовые потери из-за коварных действий мошенников. Андреас Клиймант, оперативный руководитель Идаской префектуры, рекомендовал в случае подозрительного звонка немедленно сбрасывать его.
По информации Идаской префектуры, в полицию за последние дни обратились четыре человека.
В частности, в полицию обратился мужчина, проживающий в Кохтла-Ярве, которому позвонил мошенник и сообщил, что ему было адресовано заказное письмо, и чтобы его получить, ему нужно идентифицировать себя с помощью Smart-ID и ID-карты. Мужчина так и сделал и действовал по указанию телефонного мошенника, несколько раз переводя разные суммы из своего интернет-банка, опасаясь подозрительных операций.
В результате психологического воздействия мужчина также сообщил звонившему данные своей банковской карты, а затем обнаружил, что с его банковского счета без его ведома осуществлялись новые переводы. В общей сложности мужчина понес убытки на сумму не менее 55 218 евро.
Также в полицию обратилась пожилая женщина, проживающая в Нарва-Йыэсуу, также ставшая жертвой мошенников. Ей позвонили и сообщили о получении заказного письма. Мошенник объяснил женщине, что согласно новому закону, чтобы получить такое письмо, необходимо идентифицировать себя с помощью ID-карты, и только тогда возможно получить важное письмо. Женщина действовала по указанию мошенников, под их руководством ввела свои пароли и коды, а затем обнаружила, что причиненный ей материальный ущерб составил 11 280 евро.
Также в полицию обратился житель Нарвы, которому позвонил якобы сотрудник банка, по словам которого в этот самый момент мошенники пользовались данными этого нарвитянина и брали кредиты на его имя. Чтобы отменить якобы совершаемые транзакции, мужчине пришлось предоставить данные своей банковской карты, после чего он обнаружил, что с его банковского счета пропали 10 600 евро.
Наконец, жителю Ахтме позвонил мошенник, представившийся представителем почтовой компании. Мошенник сообщил мужчине, что ему придет заказное письмо, и для его получения ему необходимо сообщить свой личный код. Однако после окончания разговора мужчине поступил еще один звонок, на этот раз якобы из банка, сотрудник которого предупредил мужчину о том, что на его имя оформляются кредиты. Для блокирования этих операций мужчине пришлось сфотографировать себя и свои документы, но когда дело дошло до передачи банковской карты курьеру, мужчина прекратил разговор и обратился в полицию.
Андреас Клиймант, операционный руководитель Идаской префектуры, рассказал, что для выманивания у людей денег используются разные методы: то звонят и говорят о заказном письме, то с человеком связывается предполагаемый сотрудник банка, иногда это какие-то так называемые чиновники из полиции или налогово-таможенного ведомства, также это могут быть лже-представители телекоммуникационных компаний и служб электроснабжения и так далее. «Все схемы, вне зависимости от истории, всегда имеют одну цель - получить деньги путем давления на человека», - добавил он.
Подозрительный звонок следует сбросить
При поступлении подозрительного звонка первая рекомендация полиции - положить трубку. «Если кто-то начнет спрашивать у вас личные данные, номер счета или даже PIN-коды, решительно отвечайте нет и кладите трубку», - предупредил Клиймант и добавил, что мошенники бывают очень красноречивы и убедительны, когда хотят добиться своего.
Он отметил, что схем мошенничества много и стоит быть внимательными и в других регионах. «Кое-где по Эстонии до сих пор раздаются звонки, когла человеку сообщают, что его близкий человек попал в автокатастрофу и необходимо отправить деньги на покрытие медицинских расходов или во избежание наказания», - привел он пример.
При этом Клиймант предупредил, что по чьему-либо требованию нельзя относить свои банковские карты или деньги в пакомат, а также передавать их пришедшему к дверям мошеннику, выдающему себя за сотрудника банка или представителя другой компании.
По словам Клийманта, стоит также помнить о значении PIN-кодов: PIN1 предназначен для идентификации человека, а PIN2 - для подписи. «Нельзя вводить свои коды бездумно и по чужому требованию, нельзя передавать их кому-либо или хранить вместе с документом. Вам также необходимо запомнить PIN-код вашей банковской карты и хранить кодовую страницу PIN и PUK отдельно от банковской карты. Государственные учреждения и компании никогда не запрашивают у человека коды по телефону или с помощью другого канала связи (например, электронной почты)», - поделился он инструкциями, как не попасть в ловушку.
Не жмите на неизвестные ссылки!
По мнению Клийманта, при работе в интернет-среде стоит помнить слова дедушек и бабушек - про не прыгать в воду в неизвестном месте, т. е. не надо нажимать на неизвестные ссылки.
«Когда вы попадаете на домашнюю страницу банка, курьерской службы или другого (государственного) учреждения/компании, внимательно посмотрите, как выглядит главная страница, какой формат адреса в адресной строке (порядок букв, логика), как устроена домашняя страница и т. д. Самый безопасный способ совершать банковские операции - использовать приложение банка. Если приложения нет, следует открыть новую страницу в браузере и ввести там адрес сайта банка. Когда вы попадаете на домашнюю страницу банка или другого учреждения или компании с помощью поисковой системы, вы должны убедиться, что это не страница, созданная мошенниками», - пояснил он.
Клиймант подчеркнул, что предотвращение утечки своих данных и обеспечение безопасности своих банковских аккаунтов, электронной почты и социальных сетей - это ответственность и задача каждого человека.
«Подобно тому, как мы ежедневно соблюдаем правила дорожного движения, мы также должны следить за безопасным движением в онлайн-среде. При необходимости стоит обратиться за помощью к члену семьи или надежному знакомому или принять участие в соответствующем обучении», - посоветовал он и отметил, что также важно обучать членов вашей семьи и друзей, которые только начинают открывать для себя онлайн-мир, а также пожилых людей, которые не очень хорошо ориентируются в онлайн-среде.
Информирование полиции о мошенничестве помогает быть в курсе деятельности мошенников и выяснить обстоятельства, но, к сожалению, подача заявления не гарантирует возврат утерянных денег. «Не нужно беспокоиться, что заявителя сочтут глупым - в современном красочном и быстро меняющемся онлайн-мире нужно быть исключительно внимательным и осознавать опасности. Даже малейшая невнимательность может привести к утечке данных или потере денег», - добавил Клиймант.