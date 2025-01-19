ХАМАС освободил трех израильтянок. Кто они?

Параллельно с освобождением заложниц в Газе, появились кадры прямой трансляции из тюрьмы «Офер» на оккупированном Западном берегу. На них несколько автобусов Красного Креста въезжают на территорию тюрьмы, чтобы забрать палестинских заключенных.

Роми Гонен

Роми приехала на фестиваль Supernova из Кфар-Верадима, на севере Израиля.

По рассказам ее родственников, она поехала на фестиваль, «чтобы заниматься любимым делом - танцами», которым она училась 12 лет, выступала с сольными номерами и стала «потрясающим хореографом».

Когда во время нападения ХАМАС раздался вой сирен, Роми позвонила родителям. Ее мама Мейрав до сих пор помнит выстрелы и крики на арабском языке.

Роми попала в засаду боевиков ХАМАС, когда пыталась сбежать с фестиваля.

В видеоролике, опубликованном на форуме семей заложников и пропавших без вести, ее назвали «девушкой с самой большой улыбкой и самым большим другом».

Дорон Штейнбрехер

Дорон, 31-летняя ветеринарная медсестра, была похищена из кибуца Кфар-Аза во время нападения ХАМАС.

В мае прошлого года ее сестра Ямит Ашкенази написала эмоциональное письмо через Форум семей заложников и пропавших без вести, назвав ее «солнышком».

«Надеюсь, ты чувствуешь, как мы тебя поддерживаем, - говорилось в письме. - Как мы боремся, чтобы тебя освободили. Люблю тебя, тоскую по тебе, с разбитым сердцем, но я все еще борюсь за тебя».