ХАМАС передал Красному кресту трех израильтянок, которых удерживал в заложницах 471 день, передает Русская Служба Би-би-си.
ХАМАС освободил трех израильтянок. Кто они?
Информационное агентство AFP получило следующее заявление от высокопоставленного представителя ХАМАС: «Три женщины-заложницы были официально переданы представителям Красного Креста на площади Ас-Сарайя в районе Аль-Римал на западе города Газа. Это произошло после того, как один из членов команды Красного Креста встретился с ними и убедился в их благополучии».
В заявлении ЦАХАЛ говорится: «Трое возвращающихся заложниц в сопровождении элитного подразделения ЦАХАЛ и службы безопасности "Шин Бет" возвращаются в Израиль, где они пройдут первичное медицинское обследование».
24-летняя Роми Гонен, 31-летняя Штейнбрехер и 28-летняя Эмили Дамари были в числе захваченных боевиками ХАМАС на фестивале Supernova во время нападения 7 октября 2023 года.
Их освобождение - часть первого этапа сделки между Израилем и ХАМАС. Задержка с получением Израилем трех имен, которую ХАМАС объяснил «техническими причинами», затянула прекращение огня почти на три часа.
Состояние заложниц оценивается как хорошее, пишут арабские СМИ.
Доктор Оснат Левцион-Корач из медицинского центра в окрестностях Тель-Авива говорит, что медики, готовящиеся встречать освобожденных женщин, «не знают, чего ожидать», - они оценят, как долговременный недостаток еды и солнечного света сказался на их здоровье.
«Другое дело - последствия одиночества и психологического давления, - сказала она в интервью Би-би-си. - Мы хотим найти к ним подход, чтобы помочь им постепенно начать возвращаться к нормальной жизни».
В обмен на освобождение заложниц Израиль выпустит из тюрем 90 палестинских заключенных.
Параллельно с освобождением заложниц в Газе, появились кадры прямой трансляции из тюрьмы «Офер» на оккупированном Западном берегу. На них несколько автобусов Красного Креста въезжают на территорию тюрьмы, чтобы забрать палестинских заключенных.
Роми Гонен
Роми приехала на фестиваль Supernova из Кфар-Верадима, на севере Израиля.
По рассказам ее родственников, она поехала на фестиваль, «чтобы заниматься любимым делом - танцами», которым она училась 12 лет, выступала с сольными номерами и стала «потрясающим хореографом».
Когда во время нападения ХАМАС раздался вой сирен, Роми позвонила родителям. Ее мама Мейрав до сих пор помнит выстрелы и крики на арабском языке.
Роми попала в засаду боевиков ХАМАС, когда пыталась сбежать с фестиваля.
В видеоролике, опубликованном на форуме семей заложников и пропавших без вести, ее назвали «девушкой с самой большой улыбкой и самым большим другом».
Дорон Штейнбрехер
Дорон, 31-летняя ветеринарная медсестра, была похищена из кибуца Кфар-Аза во время нападения ХАМАС.
В мае прошлого года ее сестра Ямит Ашкенази написала эмоциональное письмо через Форум семей заложников и пропавших без вести, назвав ее «солнышком».
«Надеюсь, ты чувствуешь, как мы тебя поддерживаем, - говорилось в письме. - Как мы боремся, чтобы тебя освободили. Люблю тебя, тоскую по тебе, с разбитым сердцем, но я все еще борюсь за тебя».
В школе она изучала театр и кино, а также полюбила животных, в результате чего стала ветеринарной медсестрой.
В ноябре 2023 года Ямит рассказала Би-би-си о своей новой татуировке. Она гласила: «Как солнце, мы снова взойдем», но некоторые солнечные лучи отсутствовали.
«Я их добавлю, когда она вернется домой», - сказала сестра Дорон.
Эмили Дамари
У 28-летней Эмили двойное британско-израильское гражданство. Ее захватили в кибуце Кфар-Аза во время нападения 7 октября.
После того, как стало известно о том, что Эмили освободят в воскресенье, знакомый семьи сказал, что они пережили «мучительные 471 день, но особо мучительные последние 24 часа».
«Мама Эмили просто хочет обнять ее поскорее. Ей до сих пор не верится, и она не поверит, пока не увидит дочь своими глазами», - сказал знакомый семьи.