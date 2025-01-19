Зеленый переход в Эстонии: жители выбрасывают более 100 миллионов евро в год

Рост налогов и цен, влияние войны в Украине, утечки из танкеров в Балтийском море и обещание нового президента США Дональда Трампа выйти из климатического соглашения вызывают вопросы: стоит ли маленькой стране вкладывать так много в зеленый переход сейчас, или лучше заняться этим, когда жизнь станет чуть проще?

Однако, по оценкам ученых, через 75 лет среднегодовая температура вырастет на 4,3 °C, количество осадков увеличится на 19%, а средняя скорость ветра возрастет почти на 18%. Это приведет к более длительным, частым и интенсивным периодам жары. Ожидаются штормы, наводнения и проливные дожди. В Эстонии больше не будет устойчивого снежного покрова, а большая часть Балтийского моря останется без льда.