Зеленый переход в Эстонии вызывает у людей смешанные чувства: все понимают необходимость борьбы с изменением климата, но никто не хочет видеть ветряные электростанции у себя во дворе.
Для подписчиков
Зеленый переход в Эстонии: жители выбрасывают более 100 миллионов евро в год
Рост налогов и цен, влияние войны в Украине, утечки из танкеров в Балтийском море и обещание нового президента США Дональда Трампа выйти из климатического соглашения вызывают вопросы: стоит ли маленькой стране вкладывать так много в зеленый переход сейчас, или лучше заняться этим, когда жизнь станет чуть проще?