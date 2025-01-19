Железнодорожное сообщение между странами Балтии набирает популярность

По словам руководителя по коммуникациям эстонской железнодорожной компании Elron Кристо Мяэ, уже в первый уикенд после открытия линии примерно половина пассажиров, отправлявшихся из Валга в сторону Тарту, пересели с латвийского поезда. «Если в предварительной продаже было куплено около 40 билетов, то 20–25 пассажиров пересели с латвийского поезда Vivi. Пока сложно составить точную статистику из-за отсутствия единого билета. Мы знаем лишь, сколько пассажиров отправились из Валка в Таллинн или начали путешествие оттуда».