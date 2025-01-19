«Прямо сейчас в больницах несколько младенцев и детей постарше борются за свою жизнь из-за коклюша. Знаете ли вы, что приступ кашля при коклюше может закончиться переломом ребер? Я считаю, что систематическое распространение лженауки должно быть признано преступлением: оно приводит к реальным страданиям и смертям. Вакцины предотвращают эти страдания и смерти», - написала Йоллер в социальных сетях.

В своем посте она призвала сомневающихся в эффективности вакцин посмотреть видео, которое разместила в комментариях. «Предупреждаю, это тяжелое зрелище, я сама не смогла досмотреть его до конца», - добавила она.

Йоллер также объяснила, что для таких маленьких младенцев, которые еще не могут быть вакцинированы от коклюша, защиту обеспечивают антитела, передающиеся через грудное молоко от вакцинированной матери, или окружение, где люди сами прошли вакцинацию. Она подчеркнула, что коклюш - это мучительное заболевание не только для младенцев, но и для детей постарше, а также для взрослых.

В своем посте Йоллер указала, что распространение лженауки в Эстонии стало серьезной проблемой, поскольку оно оказывает прямое негативное влияние на здоровье людей. Она отметила, что самое тревожное заключается в том, что в распространении лженауки участвуют и медики, которые, напротив, должны обладать научно обоснованными знаниями и нести ответственность.

«Этому нужно положить конец! При этом важно сохранить автономию медиков, но одновременно выявить тех немногих, кто из-за заблуждений или даже злого умысла наносит вред пациентам», - заключила Йоллер.