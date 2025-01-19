Осенью российский дрон случайно залетел в латвийский приграничный район. Сначала ответственные лица заявляли, что ситуация находится под контролем и беспокоиться не о чем, но позже выяснилось, что все происходило совсем иначе, пишет RUS.TVNET ссылаясь на программу Nekā personīga телеканала TV3.
Воздушное пространство аэропорта Риги было нарушено: дроны обошли устаревшие радары
Проанализировав данные от различных учреждений и сторонних источников, журналисты программы попытались понять, что произошло в понедельник в Рижском аэропорту и почему дроны были замечены не с помощью радаров, а визуально - одним из сотрудников аэропорта.
Через несколько недель исполнится три года с момента нападения России на Украину, но события этой недели показали, что Рижский аэропорт все еще не имеет адекватных мер для предотвращения нахождения на своей территории дронов неизвестного происхождения. Эти устройства, с отключенными средствами связи, способны часами находиться вблизи стратегически важного объекта.
В понедельник, 13 января, около половины шестого вечера, когда начало темнеть, член правления Рижского аэропорта Артур Савельев заметил через окно своего офиса неопознанный летательный аппарат. Это оказался дрон. Савельев сразу сообщил о наблюдении в службу безопасности аэропорта.
Быстро выяснилось, что этот дрон не принадлежал самому аэропорту - он не был одним из служебных аппаратов, приобретенных в прошлом году. Более того, радары на территории аэропорта не зафиксировали этот дрон.
Председатель правления аэропорта Лайла Одиня подтвердила, что первым дрон заметил именно член правления. «Первая информация поступила в Госполицию примерно в полшестого вечера, когда сотрудники службы безопасности аэропорта визуально обнаружили дрон и попытались определить его происхождение. Однако с помощью имеющихся технических средств это сделать не удалось», - сообщил начальник отдела технической поддержки Госполиции Марис Витковскис.
Для устранения угрозы безопасности был задействован кризисный протокол. На полчаса в воздушном пространстве Латвии была приостановлена отправка и посадка самолетов. На место происшествия прибыли сотрудники Госполиции и Службы государственной безопасности.
Однако выяснилось, что алгоритмы обмена информацией между ведомствами в подобных ситуациях работают слабо. Вместо четких действий происходили стихийные звонки и рассылка сообщений.
«Мы получили информацию очень быстро и сразу начали делиться ею с другими ведомствами. Однако все происходило хаотично: мы стали первоисточником для ряда служб, что в подобных случаях недопустимо. Информация должна передаваться всем вовлеченным сторонам одновременно и напрямую», - заявил директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов.
Лидером операции, по словам нескольких вовлеченных, должен был стать глава службы безопасности аэропорта. О создании такого алгоритма все ответственные договорились еще в декабре прошлого года. Этот инцидент является своеобразным «пинком под зад», если цитировать полицию, чтобы ускорить процесс.
В 20 часов, когда над аэропортом снова появились дроны (на этот раз минимум три), на место уже прибыли сотрудники Госполиции и Службы государственной безопасности.
По словам очевидцев, количество беспилотников неизвестного происхождения можно только оценить. Иногда у них включалось и выключалось сигнальное освещение. Дроны появлялись то в одном, то в другом месте аэропорта. Если с ними были какие-то дроны без освещения, то их присутствие в воздухе никто не заметил. Позднее была просмотрена и информация радаров воздушного сообщения, они эти дроны не видели. Один дрон, скорее всего, пролетел в ангар, в котором хранятся армейские вертолеты Вооруженных сил Канады.
Принимая во внимание, что в десять часов вечера самое интенсивное авиасообщение и в течение часа прилетает около 20 самолетов, информация о происходящем в аэропорту в восемь часов вечера была передана Национальным вооруженным силам.
Военным звонили как Служба государственной безопасности, так и аэропорт и Агентство гражданской авиации с просьбой предоставить устройство, которое может перехватить и посадить неизвестные дроны. Получив информацию, патруль быстро отправился на военный объект, где взял устройство, используемое для охраны, и доставил его в аэропорт.
Как считает глава Агентства гражданской авиации Марис Городцов, было бы целесообразно, чтобы в аэропорту был прибор, который мог бы увидеть невидимый на радаре беспилотник. Однако такого оборудования на месте не оказалось.
В свою очередь, дроны с территории аэропорта снова пропали, и воздушное сообщение было возобновлено.
Как подтвердила программе канцелярия президента, в тот момент на рейсе из Хельсинки находился и Эдгар Ринкевич, который направлялся с рабочим визитом в Финляндию, чтобы принять участие в саммите союзников НАТО в Балтийском море.
В десять часов вечера над территорией аэропорта по меньшей мере один дрон был замечен в третий раз. Он сделал несколько перелетов и снова пропал. В это время военные готовили устройство, при помощи которого дрон можно было бы перехватить и нейтрализовать. Но это не потребовалось, так как в четвертый раз дроны уже не вернулись.
Как это могло произойти?
У самого аэропорта в данный момент вообще нет устройств, при помощи которых можно заметить дроны. Еще до вторжения России в Украину, в 2021 году, когда эти технологии только развивались, радар китайского производства в аэропортах Риги и Лиепаи установило Агентство гражданской авиации.
«Эти системы, которые сейчас установлены со стороны агентства, не задуманы для того, чтобы бороться с актами саботажа. Они для этого просто не предусмотрены», - заявил директор агентства Городцов.
На вопрос о наличии таких устройств в аэропорту он ответил, что Госполиция разместила свое оборудование, которое работает эффективнее, чем имеющееся у них. Однако это было сделано только после событий этой недели.
Что же делать?
Как отмечают специалисты по дронам, работавшие вместе с украинскими военными, события в аэропорту стали логичным следствием бездействия ответственных учреждений. Если радар для обнаружения дронов был закуплен несколько лет назад и с тех пор не обновлялся, неудивительно, что он способен видеть только те устройства, для которых был предназначен, но не способен обнаружить современные дроны, специально созданные для обхода таких систем.
«Современные детекторы, которые представляют собой сложные системы, в основном уже содержат в базе данных около 300 образцов дронов. Даже если дрон анонимизирован, мы можем физически обнаружить его на радаре. Мы не сможем определить местоположение пилота, но сможем обнаружить сам беспилотник и немедленно предпринять ответные действия», - объясняет эксперт по беспилотным устройствам Марис Бружа.
Война в Украине показывает и новейшие тенденции использования беспилотников с волоконно-оптическими кабелями длиной до десяти километров. И дроны, оснащенные таким образом, практически невидимы. Поэтому нужно считаться: если есть желание обеспечить безопасность аэропорта, это дорого, и, возможно, придется часто тратить деньги на оборудование для защиты от дронов.
С другой стороны, полиция должна получить все полномочия для сбивания дронов. В настоящее время парламент начинает думать о том, разрешить ли сбивать дроны. Но полиция все равно не сможет воздействовать на дроны с помощью радиоэлектронной борьбы.
Следы «невидимых» дронов, терроризировавших в понедельник аэропорт, ни на одном из радаров не остались. Поэтому полиция сейчас очень скептична по поводу того, удастся ли найти пилотов.
На следующей неделе аэропорт завершит начатую в прошлом году закупку собственных радаров для беспилотников.
В понедельник пройдет собрание, на котором встретится руководство аэропорта, Latvijas gaisa satiksme и Агентства гражданской авиации, чтобы обсудить, какие выводы после инцидента нужно сделать.
После этого в среду планируется и более широкая оценка с ответственными лицами других учреждений. Расследование продолжает и полиция. Но как уже говорилось - есть большая вероятность того, что вычислить пилотов дронов будет невозможно.
НВС подтверждают, что каждую неделю над их объектами замечаются дроны. И не всегда их пилотов удается поймать.