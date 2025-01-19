Воздушное пространство аэропорта Риги было нарушено: дроны обошли устаревшие радары

Как это могло произойти?

У самого аэропорта в данный момент вообще нет устройств, при помощи которых можно заметить дроны. Еще до вторжения России в Украину, в 2021 году, когда эти технологии только развивались, радар китайского производства в аэропортах Риги и Лиепаи установило Агентство гражданской авиации.

«Эти системы, которые сейчас установлены со стороны агентства, не задуманы для того, чтобы бороться с актами саботажа. Они для этого просто не предусмотрены», - заявил директор агентства Городцов.

На вопрос о наличии таких устройств в аэропорту он ответил, что Госполиция разместила свое оборудование, которое работает эффективнее, чем имеющееся у них. Однако это было сделано только после событий этой недели.

Что же делать?

Как отмечают специалисты по дронам, работавшие вместе с украинскими военными, события в аэропорту стали логичным следствием бездействия ответственных учреждений. Если радар для обнаружения дронов был закуплен несколько лет назад и с тех пор не обновлялся, неудивительно, что он способен видеть только те устройства, для которых был предназначен, но не способен обнаружить современные дроны, специально созданные для обхода таких систем.