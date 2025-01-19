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В Латвии компания-поставщик продуктов для армии уличена в мошенничестве и подделке документов

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Прокурор Гунта Вайкуле.
Прокурор Гунта Вайкуле. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Многолетний поставщик продуктов питания для армии - фирма Lanekss - наказана за мошенничество. При поддержке сотрудника НВС были подделаны документы и выманены крупные суммы денег у солдат за продукты питания, которые на самом деле не были доставлены, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Ранее Lanekss был вторым по величине поставщиком продуктов питания для Латвийской армии. Во время, когда увеличивается оборонный бюджет, должна быть уверенность, что деньги вложены правильно и целесообразно. Тем не менее, система обеспечения армии продовольствием осталась прежней.

28 января 2024 года кражу крупного масштаба на Адажской базе вскрыла Военная полиция. Эта столовая изо дня в день обеспечивала питание нескольким тысяч солдат из Латвии и стран-союзников. В мошенничество был вовлечен многолетний поставщик продуктов питания для армии фирма Lanekss и начальник склада 3-го регионального (снабженческого) центра (группа обеспечения снабжения продуктов питания в роты) командования снабжения НВС Инга Каминска.

По мнению прокуратуры, схема была следующая: чиновник НВС делала заказ у победившей в конкурсе Lanekss, указав, какие продукты питания нужно привезти на базу, и сопроводительные документы каких продуктов нужно внести фиктивно, якобы поставив их. Документы с ложной информацией о гораздо большем количестве продуктов подавались в бухгалтерию НВС для оплаты. В течение года у НВС было выманено более 113 519 евро.

Как рассказала передаче прокурор Гунта Вайкуле, число подделанных сопроводительных документов впечатляет: «За год произошло 170 таких эпизодов. В принципе, мы говорим о трех группах товаров. Они там договорились - в этот раз привозим столько-то картошки, а столько мы приписываем. В ходе специальных расследовательских действий мы получили представления, как эти лица коммуницировали между собой, так как без коммуникации такое мошенничество невозможно - сколько мы сегодня положим, сколько добавим фиктивно».

Прокуратура указывает, что такая схема могла работать так долго, так как у НВС не было достаточного контроля. Одно должностное лицо Адажской военной базы было одновременно и начальником продовольственного склада, и ответственным за выполнение договора.

База данных VID свидетельствует, что в НВС Игна Каминска в качестве специалиста работала еще с 2003 года. Ее прокуратура обвиняет в злоупотреблении служебными полномочиями, подделке документов и мошенничестве в группе по предварительному сговору. За мошенничество, что является особо тяжким преступлением, уже бывшей чиновнице НВС грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет. Передаче известно, что обвинения выдвинуты и против двух представителей компании Lanekss. Один из них - член правления и единственная владелица предприятия Нина Силиня.

Оба представителя предприятия свою вину признали. Они согласились на применение процедуры урегулирования и на возмещение ущерба. Nekā personīga известно, что за три дня до Нового года, 28 декабря 2024 года, Рижский окружной суд утвердил сделку о признании вины между представителями Lanekss и прокуратурой. И вот на этой неделе решение суда вступило в силу. Оба сотрудника компании были приговорены к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 49 тысяч евро.

Компании Lanekss также было предписано выплатить 101 500 евро в качестве принудительных мер (145-кратный размер минимальной заработной платы в Латвийской Республике). Кроме того, в пользу потерпевшего оба лица выплатили компенсацию за материальный ущерб. Эта сумма также составляет 100 658 евро.

Бывшая сотрудница НВС Инга Каминска не согласилась признать себя виновной и будет судиться.

В прошлом году прошел новый конкурс на закупку продуктов питания для НВС. Адажская военная база в последующие четыре года на питание планирует потратить почти 40 миллионов (39 837 216 евро). Компании Lanekss среди получивших заказы 12 фирм нет.

Согласно Закону о государственных закупках Латвии, компания, осужденная за мошенничество, может быть отстранена от участия в закупках, если приговор вступил в силу. А для Lanekss, участвующей во многих государственных и муниципальных тендерах, судимость может стать серьезным препятствием в будущем.

Национальные вооруженные силы на интервью не согласились. В письменном ответе они пояснили, что после открытой на Адажи кражи в принятии заказов теперь соблюдается принцип «четырех глаз», чтобы контролировать принятие продуктов и оборот сопроводительных документов.

В конце 2022 года Министерство обороны планировало централизовать и модернизировать систему снабжения НВС продовольствием. Пилотный проект предусматривал создание э-платформы или интернет-магазина, где одна компания будет выступать в качестве администратора между базами НВС, столовыми, латвийскими производителями и поставщиками. Электронная платформа должна была привлечь к снабжению армии продовольствием больше отечественных производителей и сделать этот процесс более прозрачным и экономически эффективным. Закупки закончились скандальным контрактом на 220 миллионов, по которому НВС доверили поставку продовольствия для армии в мирное и военное время малоизвестной компании Zītari LZ.

Разразился скандал, так как суммы не были запланированы в бюджете Министерства обороны, возникли подозрения, что требования были занижены, а закупка была отдана одному участнику. Первоначальная информация вызвала подозрения, что четыре человека - два члена комитета по закупкам, представитель компании и советник бывшего министра обороны - могли совершить преступные действия, чтобы обеспечить победу определенной компании. После более чем годового расследования KNAB закрыло уголовное дело. Бюро пришло к выводу, что ряд дисциплинарных проступков был совершен по неопытности, но не обнаружило коррупции.

Договор с Zītari LZ был расторгнут. Но электронная платформа, о которой идет речь, не была передана компании. Эксперты НВС провели оценку, но пришли к выводу, что адаптация к потребностям оборонного сектора потребует значительных финансовых вложений.

Использование цифровых инструментов при закупке продовольствия в будущем должно быть оценено Национальным центром оборонной логистики и закупок, который планирует взять на себя задачи по организации питания в мирное время, чтобы в будущем персонал НВС мог сосредоточиться исключительно на боевых задачах.

Остается нерешенным вопрос с обеспечением продовольствием в военное время. Запасы уже созданы, но они основаны на сухих пайках и рассчитаны на относительно ограниченный период времени. Государственный секретарь Министерства обороны признал, что договоры с производителями на отсроченные поставки заключены не были.

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