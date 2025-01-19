В Латвии компания-поставщик продуктов для армии уличена в мошенничестве и подделке документов

Бывшая сотрудница НВС Инга Каминска не согласилась признать себя виновной и будет судиться.

В прошлом году прошел новый конкурс на закупку продуктов питания для НВС. Адажская военная база в последующие четыре года на питание планирует потратить почти 40 миллионов (39 837 216 евро). Компании Lanekss среди получивших заказы 12 фирм нет.

Согласно Закону о государственных закупках Латвии, компания, осужденная за мошенничество, может быть отстранена от участия в закупках, если приговор вступил в силу. А для Lanekss, участвующей во многих государственных и муниципальных тендерах, судимость может стать серьезным препятствием в будущем.

Национальные вооруженные силы на интервью не согласились. В письменном ответе они пояснили, что после открытой на Адажи кражи в принятии заказов теперь соблюдается принцип «четырех глаз», чтобы контролировать принятие продуктов и оборот сопроводительных документов.

В конце 2022 года Министерство обороны планировало централизовать и модернизировать систему снабжения НВС продовольствием. Пилотный проект предусматривал создание э-платформы или интернет-магазина, где одна компания будет выступать в качестве администратора между базами НВС, столовыми, латвийскими производителями и поставщиками. Электронная платформа должна была привлечь к снабжению армии продовольствием больше отечественных производителей и сделать этот процесс более прозрачным и экономически эффективным. Закупки закончились скандальным контрактом на 220 миллионов, по которому НВС доверили поставку продовольствия для армии в мирное и военное время малоизвестной компании Zītari LZ.