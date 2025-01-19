Многолетний поставщик продуктов питания для армии - фирма Lanekss - наказана за мошенничество. При поддержке сотрудника НВС были подделаны документы и выманены крупные суммы денег у солдат за продукты питания, которые на самом деле не были доставлены, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
В Латвии компания-поставщик продуктов для армии уличена в мошенничестве и подделке документов
Ранее Lanekss был вторым по величине поставщиком продуктов питания для Латвийской армии. Во время, когда увеличивается оборонный бюджет, должна быть уверенность, что деньги вложены правильно и целесообразно. Тем не менее, система обеспечения армии продовольствием осталась прежней.
28 января 2024 года кражу крупного масштаба на Адажской базе вскрыла Военная полиция. Эта столовая изо дня в день обеспечивала питание нескольким тысяч солдат из Латвии и стран-союзников. В мошенничество был вовлечен многолетний поставщик продуктов питания для армии фирма Lanekss и начальник склада 3-го регионального (снабженческого) центра (группа обеспечения снабжения продуктов питания в роты) командования снабжения НВС Инга Каминска.
По мнению прокуратуры, схема была следующая: чиновник НВС делала заказ у победившей в конкурсе Lanekss, указав, какие продукты питания нужно привезти на базу, и сопроводительные документы каких продуктов нужно внести фиктивно, якобы поставив их. Документы с ложной информацией о гораздо большем количестве продуктов подавались в бухгалтерию НВС для оплаты. В течение года у НВС было выманено более 113 519 евро.
Как рассказала передаче прокурор Гунта Вайкуле, число подделанных сопроводительных документов впечатляет: «За год произошло 170 таких эпизодов. В принципе, мы говорим о трех группах товаров. Они там договорились - в этот раз привозим столько-то картошки, а столько мы приписываем. В ходе специальных расследовательских действий мы получили представления, как эти лица коммуницировали между собой, так как без коммуникации такое мошенничество невозможно - сколько мы сегодня положим, сколько добавим фиктивно».
Прокуратура указывает, что такая схема могла работать так долго, так как у НВС не было достаточного контроля. Одно должностное лицо Адажской военной базы было одновременно и начальником продовольственного склада, и ответственным за выполнение договора.
База данных VID свидетельствует, что в НВС Игна Каминска в качестве специалиста работала еще с 2003 года. Ее прокуратура обвиняет в злоупотреблении служебными полномочиями, подделке документов и мошенничестве в группе по предварительному сговору. За мошенничество, что является особо тяжким преступлением, уже бывшей чиновнице НВС грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет. Передаче известно, что обвинения выдвинуты и против двух представителей компании Lanekss. Один из них - член правления и единственная владелица предприятия Нина Силиня.
Оба представителя предприятия свою вину признали. Они согласились на применение процедуры урегулирования и на возмещение ущерба. Nekā personīga известно, что за три дня до Нового года, 28 декабря 2024 года, Рижский окружной суд утвердил сделку о признании вины между представителями Lanekss и прокуратурой. И вот на этой неделе решение суда вступило в силу. Оба сотрудника компании были приговорены к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 49 тысяч евро.
Компании Lanekss также было предписано выплатить 101 500 евро в качестве принудительных мер (145-кратный размер минимальной заработной платы в Латвийской Республике). Кроме того, в пользу потерпевшего оба лица выплатили компенсацию за материальный ущерб. Эта сумма также составляет 100 658 евро.
Бывшая сотрудница НВС Инга Каминска не согласилась признать себя виновной и будет судиться.
В прошлом году прошел новый конкурс на закупку продуктов питания для НВС. Адажская военная база в последующие четыре года на питание планирует потратить почти 40 миллионов (39 837 216 евро). Компании Lanekss среди получивших заказы 12 фирм нет.
Согласно Закону о государственных закупках Латвии, компания, осужденная за мошенничество, может быть отстранена от участия в закупках, если приговор вступил в силу. А для Lanekss, участвующей во многих государственных и муниципальных тендерах, судимость может стать серьезным препятствием в будущем.
Национальные вооруженные силы на интервью не согласились. В письменном ответе они пояснили, что после открытой на Адажи кражи в принятии заказов теперь соблюдается принцип «четырех глаз», чтобы контролировать принятие продуктов и оборот сопроводительных документов.
В конце 2022 года Министерство обороны планировало централизовать и модернизировать систему снабжения НВС продовольствием. Пилотный проект предусматривал создание э-платформы или интернет-магазина, где одна компания будет выступать в качестве администратора между базами НВС, столовыми, латвийскими производителями и поставщиками. Электронная платформа должна была привлечь к снабжению армии продовольствием больше отечественных производителей и сделать этот процесс более прозрачным и экономически эффективным. Закупки закончились скандальным контрактом на 220 миллионов, по которому НВС доверили поставку продовольствия для армии в мирное и военное время малоизвестной компании Zītari LZ.
Разразился скандал, так как суммы не были запланированы в бюджете Министерства обороны, возникли подозрения, что требования были занижены, а закупка была отдана одному участнику. Первоначальная информация вызвала подозрения, что четыре человека - два члена комитета по закупкам, представитель компании и советник бывшего министра обороны - могли совершить преступные действия, чтобы обеспечить победу определенной компании. После более чем годового расследования KNAB закрыло уголовное дело. Бюро пришло к выводу, что ряд дисциплинарных проступков был совершен по неопытности, но не обнаружило коррупции.
Договор с Zītari LZ был расторгнут. Но электронная платформа, о которой идет речь, не была передана компании. Эксперты НВС провели оценку, но пришли к выводу, что адаптация к потребностям оборонного сектора потребует значительных финансовых вложений.
Использование цифровых инструментов при закупке продовольствия в будущем должно быть оценено Национальным центром оборонной логистики и закупок, который планирует взять на себя задачи по организации питания в мирное время, чтобы в будущем персонал НВС мог сосредоточиться исключительно на боевых задачах.
Остается нерешенным вопрос с обеспечением продовольствием в военное время. Запасы уже созданы, но они основаны на сухих пайках и рассчитаны на относительно ограниченный период времени. Государственный секретарь Министерства обороны признал, что договоры с производителями на отсроченные поставки заключены не были.