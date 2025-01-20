Израиль выпустил из тюрем десятки палестинских заключенных

По данным последних, два автобуса с тонированными стеклами покинули территорию военной тюрьмы Офер, находящуюся на Западном берегу реки Иордан.

Как пишет The Times of Israel, речь идет об освобождении 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима. По данным портала Ynet, среди них 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, 8 несовершеннолетних мужского пола и 12 мужчин, осужденных за относительно мелкие правонарушения.

ХАМАС вернул Израилю трех заложниц

За несколько часов до этого палестинское радикальное движение освободило трех израильских заложниц: 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штайнбрехер. Их передали Международному Комитету Красного Креста в рамках выполнения первой фазы соглашения между воюющими сторонами.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), освобожденные в сопровождении военнослужащих и сотрудников сил безопасности были перевезены в Израиль, их ждет медицинский осмотр для оценки их состояния.

236 палестинских заключенных сразу уедут в третьи страны

По условиям сделки между Израилем и ХАМАС, на первом этапе будут освобождены 737 палестинских заключенных. 296 из них приговорены к пожизненному заключению. При этом, уточняет AFP, 236 палестинцев после освобождения сразу отправятся в третьи страны - в основном в Катар или Турцию.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 000 палестинцев и более 110 000 были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.