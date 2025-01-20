Израиль выпустил из тюрем 90 палестинских заключенных в рамках сделки с террористическим движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, передало в ночь на понедельник, 20 января, агентство Reuters со ссылкой на Управление тюрем Израиля, которое называет освобожденных палестинцев террористами. Эту информацию подтвердили журналисты агентства AFP.
Израиль выпустил из тюрем десятки палестинских заключенных
По данным последних, два автобуса с тонированными стеклами покинули территорию военной тюрьмы Офер, находящуюся на Западном берегу реки Иордан.
Как пишет The Times of Israel, речь идет об освобождении 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима. По данным портала Ynet, среди них 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, 8 несовершеннолетних мужского пола и 12 мужчин, осужденных за относительно мелкие правонарушения.
ХАМАС вернул Израилю трех заложниц
За несколько часов до этого палестинское радикальное движение освободило трех израильских заложниц: 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штайнбрехер. Их передали Международному Комитету Красного Креста в рамках выполнения первой фазы соглашения между воюющими сторонами.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), освобожденные в сопровождении военнослужащих и сотрудников сил безопасности были перевезены в Израиль, их ждет медицинский осмотр для оценки их состояния.
236 палестинских заключенных сразу уедут в третьи страны
По условиям сделки между Израилем и ХАМАС, на первом этапе будут освобождены 737 палестинских заключенных. 296 из них приговорены к пожизненному заключению. При этом, уточняет AFP, 236 палестинцев после освобождения сразу отправятся в третьи страны - в основном в Катар или Турцию.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 000 палестинцев и более 110 000 были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.