Цены производителей промышленной продукции снова выросли

По словам руководителя группы статистических цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с декабрем 2023 года на индекс цен производителей больше всего повлияло повышение цен в деревообработке и производстве изделий из древесины, в услугах по ремонту машин и оборудования, а также в производстве продуктов питания.

«Противоположное влияние оказало снижение цен на поставку электро- и теплоэнергии, в производстве изделий из металла и электронного оборудования. В целом рост цен в обрабатывающей промышленности составил 1,9%, включая 2,6% в производстве продуктов питания», - отметила Шокман.

По сравнению с ноябрем 2024 года в декабре на индекс прежде всего повлиял рост цен в деревообработке и производстве изделий из древесины, поставке электро- и теплоэнергии и производстве продуктов питания. На индекс повлияло также снижение цен в производстве текстиля, промышленных машин и оборудования и в производстве изделий из металла.

Индекс цен на экспортную продукцию в декабре повысился по сравнению с ноябрем на 1,4%. Более всего повысились цены на электроэнергию, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. При этом более всего снизились цены на текстильную продукцию, фармацевтическую продукцию, а также на химикаты и химическую продукцию. По сравнению с декабрем 2023 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 2,5%.

Индекс цен на импортную продукцию в декабре повысился по сравнению с ноябрем на 0,5%. Более всего повысились цены на нефтепродукты, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. При этом в наибольшей степени снизились цены бумаги и изделий из бумаги, а также металла и изделий из металла. По сравнению с декабрем 2023 года индекс цен на импортную продукцию вырос на 1,3%.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистических работ «Индекс цен производителей промышленной продукции», «Индекс цен на экспорт» и «Индекс цен на импорт» по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего состояния экономики Эстонии.