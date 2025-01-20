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БЕЗУМИЕ Цена электроэнергии в понедельник взлетит до небес (1)

Перевод: Сергей Светлов
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Линии электропередачи.
Линии электропередачи. Фото: Margus Ansu

Если в воскресенье, 19 января, средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии составляла 58,57 евро за мегаватт/час, то в понедельник она вырастет до 178,29 евро.

Утром, с 9 до 10 часов, цена достигнет дневного пика, когда мегаватт/час биржевой электроэнергии будет стоить 423,46 евро, что эквивалентно 42,3 цента за киловатт/час. С учетом налога с оборота (НСО), в этот час цена за киловатт/час составит 51,66 цента.

Однако это не единственное время в понедельник, когда цена за мегаватт/час превысит 400 евро. Вечером, с 18 до 19 часов, она составит 400,07 евро.

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