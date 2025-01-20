Утром, с 9 до 10 часов, цена достигнет дневного пика, когда мегаватт/час биржевой электроэнергии будет стоить 423,46 евро, что эквивалентно 42,3 цента за киловатт/час. С учетом налога с оборота (НСО), в этот час цена за киловатт/час составит 51,66 цента.