Эстонские легкоатлеты начали зимний сезон с рекордов!

Креэте Верлин пробежала 60 метров с барьерами за 8,06 секунды, улучшив прошлогоднее достижение Дианы Сууманн на одну сотую.

С этим результатом Верлин заняла пятое место, уступив победительнице, южноафриканке Марионе Фуриеле, восемь сотых секунды.

На тех же соревнованиях в Люксембурге бегун Уку Ренек Кронбергс установил национальный рекорд Эстонии на дистанции 800 метров, показав результат 1.46,84. Предыдущий рекорд (1.48,90) принадлежал проживающему в Ирландии эстонцу Джейку Патрику Багге и держался два года. Кронбергс финишировал шестым среди восьми участников, а победителем забега стал испанец Элвин Хосуэ Каналес (1.44,65).

На чемпионате Эстонии среди молодежи по многоборью, который завершился в Ласнамяэ, Лийса-Мария Лусти установила рекорд Эстонии среди девушек до 23 лет в пятиборье. Она набрала 4522 очка и заняла второе место в историческом рейтинге страны.

От рекорда Эстонии, установленного в 2009 году Каие Канди, Лийсу-Марию Лусти отделяют всего 58 очков. Прежний рекорд в возрастной категории до 23 лет принадлежал её тренеру Грит Шадейко (4422 очка).

В начале марта в Апелдорне (Нидерланды) пройдет чемпионат Европы в помещении, а через две недели в китайском Нанкине состоится чемпионат мира в помещении.