Может ли работодатель проверять историю браузера в компьютере сотрудника? Отвечает Трудовая инспекция

Работодатель не имеет права работать с рабочим компьютером или электронной почтой сотрудника. Если он хочет проверить конкретные данные, например, для просмотра файлов или контроля выполнения задач, сотрудник должен быть уведомлен об этом заранее.

Также сотрудник должен быть осведомлен о том, как и для чего можно использовать рабочий компьютер и электронную почту. Например, можно ли хранить личные файлы на рабочем компьютере и имеет ли сотрудник право создать папку для личной информации.

Почему это важно? Защита персональных данных и неприкосновенность частной жизни - это основные права сотрудника, которые защищены законом.

Рекомендация для работодателей у Трудовой инспекции следующие: если вы не обсуждали эти вопросы с сотрудниками, составьте для своей команды инструкции и объясните их уже сегодня!