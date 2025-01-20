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В Украине задержан российский агент, занимавшийся вербовкой

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Сотрудник Службы безопасности Украины.
Сотрудник Службы безопасности Украины. Фото: Sergei Chuzavkov/Scanpix

В Киеве сотрудники контрразведки и следователи Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки (ГРУ), который, действуя под прикрытием адвоката, занимался вербовкой новых агентов и защищал их в суде. Об этом сообщил новостной портал Укринформ.

Документально подтверждено, что адвокат сначала помог россиянам завербовать на территории Украины человека, который впоследствии занимался корректировкой авиаударов, а после его задержания выступал в суде в качестве защитника.

Согласно материалам расследования, адвокат был завербован офицером российской военной разведки Виталием Наумовым во время личной встречи на территории страны-агрессора еще в 2015 году.

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