В Киеве сотрудники контрразведки и следователи Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки (ГРУ), который, действуя под прикрытием адвоката, занимался вербовкой новых агентов и защищал их в суде. Об этом сообщил новостной портал Укринформ.
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В Украине задержан российский агент, занимавшийся вербовкой
Документально подтверждено, что адвокат сначала помог россиянам завербовать на территории Украины человека, который впоследствии занимался корректировкой авиаударов, а после его задержания выступал в суде в качестве защитника.