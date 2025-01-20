В Украине задержан российский агент, занимавшийся вербовкой

В Киеве сотрудники контрразведки и следователи Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки (ГРУ), который, действуя под прикрытием адвоката, занимался вербовкой новых агентов и защищал их в суде. Об этом сообщил новостной портал Укринформ.