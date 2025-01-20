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Наследство Николая Осипенко стало разочарованием для его дочери

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Николай Осипенко.
Николай Осипенко. Фото: Kuvatõmmis

Когда Тийа Давыдчик, дочь «короля коммунального бизнеса» Ида-Вирумаа Николая Осипенко, который скончался в прошлом году, подсчитала имущество и долги отца, ей пришлось признать, что принимать такое наследство не стоит, пишут «Деловые ведомости».

Согласно инвентаризации наследства, проведенной судебным исполнителем из Йыхви Натальей Малаховой, хотя некоторые из требований к Осипенко, указанных в ходе инвентаризации, могут быть спорными или необоснованными, очевидно, что обязательства значительно превышают стоимость наследства.

Стоимость имущества Осипенко судебный исполнитель оценил в 163 000 евро: среди наследственного имущества числятся доля супружеской недвижимости, автомобиль, требования, связанные с уголовным делом, оружие и 19 евро на банковском счете.

Общий объем обязательств оценивается более чем в два миллиона евро, правда, большая часть этих обязательств пока не вступила в силу и, по мнению суда, являются спорными.

Тийа Давыдчик подала в суд заявление о начале процедуры банкротства наследства своего отца.

Подробнее читайте на dv.ee.

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