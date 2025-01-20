Когда Тийа Давыдчик, дочь «короля коммунального бизнеса» Ида-Вирумаа Николая Осипенко, который скончался в прошлом году, подсчитала имущество и долги отца, ей пришлось признать, что принимать такое наследство не стоит, пишут «Деловые ведомости».
Наследство Николая Осипенко стало разочарованием для его дочери
Согласно инвентаризации наследства, проведенной судебным исполнителем из Йыхви Натальей Малаховой, хотя некоторые из требований к Осипенко, указанных в ходе инвентаризации, могут быть спорными или необоснованными, очевидно, что обязательства значительно превышают стоимость наследства.
Стоимость имущества Осипенко судебный исполнитель оценил в 163 000 евро: среди наследственного имущества числятся доля супружеской недвижимости, автомобиль, требования, связанные с уголовным делом, оружие и 19 евро на банковском счете.
Общий объем обязательств оценивается более чем в два миллиона евро, правда, большая часть этих обязательств пока не вступила в силу и, по мнению суда, являются спорными.
Тийа Давыдчик подала в суд заявление о начале процедуры банкротства наследства своего отца.
Подробнее читайте на dv.ee.