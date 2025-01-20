Воздействие российской агрессии на украинский футбол началось 11 лет назад, когда войска вошли в восточные регионы страны. Тогда многие инвесторы отказались от помощи, что сократило финансирование клубов. Кроме того, некоторые команды, включая наиболее успешный в последние годы «Шахтер» (Донецк), были вынуждены покинуть свои дома и искать новые места для игр.

Долгое время клуб играл на стадионе имени «Шахтера», который теперь оказался в руках российских оккупантов, сообщает портал Football24, опубликовавший фотографии стадиона, находящегося в плачевном состоянии.

Може ви вже бачили ці фото (ми взяли у сєпарській групі), але…

Це стадіон «Шахтар" в окупованому Донецьку (….. pic.twitter.com/FlVv8E8Tov — Luhansk Times 🇺🇦 (@rusnia_idenahui) January 12, 2025

В статье Football24 стадион назван «заброшенной свалкой», поскольку на его территории якобы складируют мусор и строительные материалы. Там, где раньше был футбольный газон, сейчас ведутся земляные работы. Стадион, открытый в 1939 году, вмещает 42 000 зрителей и принимал множество матчей сборной Украины.

Ранее стадион выглядел иначе:

#Groundhopping Dynamo Kiev-Shaktar Donetsk, Ukrainian Cup Final, Respublikansky Stadion Kiev, 27 May 2007 pic.twitter.com/yjRbR0vZJc — ninesecondmaradona (@ninesecondmara1) November 2, 2018

Он был полностью реконструирован в преддверии выхода «Шахтера» в Лигу чемпионов в 1999 году. Деревянные скамейки заменили на сиденья, оборудовали VIP-ложу, пресс-центр и систему видеонаблюдения.

На этом стадионе выступали такие команды, как пражская «Спарта», римский «Лацио», лондонский «Арсенал» и многие другие. В 2004 году «Шахтер» покинул этот стадион, перейдя на «Олимпийский», а затем на открывшуюся в 2009 году «Донбасс Арену», строительство которой обошлось более чем в 390 миллионов евро. Однако проводить матчи на ней клуб больше не может.

«Шахтер» является международно признанным топ-клубом, который в 2009 году завоевал Кубок УЕФА, предшественник нынешней Лиги Европы. В настоящее время клуб проводит домашние игры во Львове.

Следующим соперником «Шахтера» в Лиге чемпионов станет брестский клуб, матч пройдет на выезде. В украинской Премьер-лиге, игры которой возобновятся в феврале, «Шахтер» занимает третье место с 33 очками.