«Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор». Трамп выступил перед сторонниками накануне инаугурации

«Мы победили!» - сказал Трамп в начале выступления под крики толпы. Он заявил, что новая администрация собирается «положить конец правлению провального истеблишмента в Вашингтоне» и «сделать Америку снова великой».

«Завтра в полдень закроется занавес четырех долгих лет американского упадка, и мы начнем совершенно новую главу для американской силы и процветания, достоинства и гордости. Вернем все это раз и навсегда», - сказал Трамп.

Он также пообещал остановить «вторжение» нелегальных иммигрантов на американской границе, пообещав озвучить конкретные меры в инаугурационной речи в понедельник.

Эксперты говорят, что его обещание депортировать миллионы нелегальных мигрантов столкнется с огромными логистическими трудностями и может обойтись в десятки или сотни миллиардов долларов, пишут корреспонденты Би-би-си.

По словам Трампа, в понедельник он собирается подписать множество указов, которые «очень обрадуют» американцев.

«Все начнется завтра. Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор», - пообещал избранный президент.

Ожидается, что в понедельник он подпишет более 200 документов, в том числе исполнительные указы и другие президентские распоряжения.

«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу», - добавил Трамп.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: EPA

Выступление Трампа было достаточно продолжительным и напоминало его предвыборные речи. Зрителям демонстрировали видеоролики, на сцену выходил бизнесмен Илон Маск, Трамп также представлял ключевых сотрудников своей новой администрации.