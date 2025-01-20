Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне накануне своей инаугурации, пообещав в первый же день пребывания на посту главы государства подписать множество указов.
«Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор». Трамп выступил перед сторонниками накануне инаугурации
«Мы победили!» - сказал Трамп в начале выступления под крики толпы. Он заявил, что новая администрация собирается «положить конец правлению провального истеблишмента в Вашингтоне» и «сделать Америку снова великой».
«Завтра в полдень закроется занавес четырех долгих лет американского упадка, и мы начнем совершенно новую главу для американской силы и процветания, достоинства и гордости. Вернем все это раз и навсегда», - сказал Трамп.
Он также пообещал остановить «вторжение» нелегальных иммигрантов на американской границе, пообещав озвучить конкретные меры в инаугурационной речи в понедельник.
Эксперты говорят, что его обещание депортировать миллионы нелегальных мигрантов столкнется с огромными логистическими трудностями и может обойтись в десятки или сотни миллиардов долларов, пишут корреспонденты Би-би-си.
По словам Трампа, в понедельник он собирается подписать множество указов, которые «очень обрадуют» американцев.
«Все начнется завтра. Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор», - пообещал избранный президент.
Ожидается, что в понедельник он подпишет более 200 документов, в том числе исполнительные указы и другие президентские распоряжения.
«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу», - добавил Трамп.
Выступление Трампа было достаточно продолжительным и напоминало его предвыборные речи. Зрителям демонстрировали видеоролики, на сцену выходил бизнесмен Илон Маск, Трамп также представлял ключевых сотрудников своей новой администрации.
В своей речи Трамп коснулся соглашения о перемирии в Газе и ситуации с соцсетью TikTok, а также вновь пообещал закончить войну в Украине, но не уточнил, как именно.
«Это соглашение могло быть достигнуто только в результате нашей исторической победы в ноябре», - сказал он о ситуации на Ближнем Востоке.
Трамп, в частности, поблагодарил своего спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Виткоффа за помощь в достижении соглашения. «Мы добились большего, не будучи президентами, чем они добились за четыре года с президентом», - сказал он.
Избранный президент также заявил, что ему нравится соцсеть TikTok, которая возобновила работу в воскресенье после обещания Трампа дать сервису отсрочку на три месяца до запрета, и сказал, что «тикток необходимо сохранить».
«С сегодняшнего дня тикток возвращается в США, - сказал Трамп. - Честно говоря, у нас нет выбора, мы должны его сохранить. Очень много рабочих мест. Мы не хотим отдавать наш бизнес Китаю, мы не хотим отдавать наш бизнес другим людям».
Митинг прошел на стадионе Capital One Arena в центре Вашингтона, вмещающем около 20 тысяч человек.
В этом же зале Трамп появится уже после вступления в должность в понедельник.
Из-за холодов в Вашингтоне церемония инаугурации Трампа пройдет в Ротонде Капитолия, а не около здания, как происходит обычно, но холодная погода не помешала тысячам ликующих сторонников избранного президента прийти на его митинг в воскресенье вечером.
На вечере выступили музыканты, в том числе группы The Village People, чья культовая песня YMCA стала саундтреком к предвыборной кампании Трампа.
Открыл концерт Кид Рок, поменявший в середине песни черную шляпу на красную с надписью Make America Great Again.
В преддверии митинга Трамп вместе с избранным вице-президентом Вэнсом посетил Арлингтонское кладбище рядом с Вашингтоном, где они возложили венки и почтили память ветеранов США.