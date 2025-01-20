Исследование: искусственный интеллект не снизил спрос на рабочую силу в сферах ИТ и финансов

Стремительное развитие искусственного интеллекта также не повлияло на наиболее острый дефицит на рынке труда – во всем мире продолжают активно искать и нанимать специалистов в сферах информационных технологий, финансов и здравоохранения.

В ежеквартальном опросе ManpowerGroup приняли участие 40 413 работодателей в 42 странах мира – компания стремилась узнать их планы найма и ожидания в отношении рынка труда на первый квартал этого года. В квартальном сравнении активность найма остается неизменной, хотя по сравнению с тем же кварталом прошлого года наблюдается небольшое снижение.

«Сейчас все смотрят в сторону Америки, и рынок труда не исключение, – отметил глава Manpower в странах Балтии Хейго Калдра. – На рынке наблюдается некоторое затишье, словно все ожидают чего-то значительного. Однако исследование показывает, что в первом квартале года больших изменений не предвидится. Если в мире в целом довольно тихо, то в Эстонии, похоже, год будет сложным. В настоящее время не видно факторов, которые могли бы оживить экономику и рынок труда. По оценкам различных экспертов, к концу года число безработных по сравнению с сегодняшним уровнем, вероятно, вырастет».

В настоящее время в ежеквартальном рейтинге по найму лидируют Индия, США и Мексика, а наименьшая активность наблюдается в Аргентине. По сравнению с тем же кварталом прошлого года наибольшую активность в найме демонстрируют Чехия, Италия и Япония. В соседних с Эстонией Финляндии и Швеции процесс найма новых сотрудников проходит пока более сдержанно.

41% опрошенных работодателей заявили, что готовы нанимать больше людей, 40% сохранят нынешний уровень найма, 16% планируют сократить численность персонала и 3% на момент проведения опроса еще не определились.